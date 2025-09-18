https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862429132.html
Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина
Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина - 18.09.2025
Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина
Порядка 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:51+0300
2025-09-18T11:51+0300
2025-09-18T11:51+0300
экономика
россия
рф
эльвира набиуллина
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы сейчас видим, что около 50 компаний хотят выйти на рынок, но это все равно мало", - сказала она на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). Также Набиуллина добавила, что для развития фондового рынка нужны новые эмитенты, в том числе госкомпании. "Крупные госкомпании будут интересны людям, инвесторам", - подчеркнула глава регулятора.
рф
Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина
Набиуллина: около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, но этого мало