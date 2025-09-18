https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862429132.html

Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина

Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина - 18.09.2025, ПРАЙМ

Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина

Порядка 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T11:51+0300

2025-09-18T11:51+0300

2025-09-18T11:51+0300

экономика

россия

рф

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_728813eaac9e74ba63d2b6884ee753a2.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы сейчас видим, что около 50 компаний хотят выйти на рынок, но это все равно мало", - сказала она на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). Также Набиуллина добавила, что для развития фондового рынка нужны новые эмитенты, в том числе госкомпании. "Крупные госкомпании будут интересны людям, инвесторам", - подчеркнула глава регулятора.

https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862424727.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, эльвира набиуллина