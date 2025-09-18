Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина - 18.09.2025
Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина
2025-09-18T11:51+0300
экономика
россия
рф
эльвира набиуллина
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы сейчас видим, что около 50 компаний хотят выйти на рынок, но это все равно мало", - сказала она на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). Также Набиуллина добавила, что для развития фондового рынка нужны новые эмитенты, в том числе госкомпании. "Крупные госкомпании будут интересны людям, инвесторам", - подчеркнула глава регулятора.
россия, рф, эльвира набиуллина
Экономика, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина
11:51 18.09.2025
 
Около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, заявила Набиуллина

Набиуллина: около 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок, но этого мало

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 50 компаний готовятся выйти на фондовый рынок России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы сейчас видим, что около 50 компаний хотят выйти на рынок, но это все равно мало", - сказала она на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
Также Набиуллина добавила, что для развития фондового рынка нужны новые эмитенты, в том числе госкомпании. "Крупные госкомпании будут интересны людям, инвесторам", - подчеркнула глава регулятора.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Набиуллина выразила обеспокоенность ситуацией на рынке труда
10:55
 
Экономика
 
 
