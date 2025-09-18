Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю - 18.09.2025
"АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю
"АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю - 18.09.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю
Концерн "АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю, окончательное решение будет принято до конца сентября, сообщил президент автопроизводителя | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:59+0300
2025-09-18T16:59+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Концерн "АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю, окончательное решение будет принято до конца сентября, сообщил президент автопроизводителя Максим Соколов. Соколов в четверг принял участие в церемонии запуска в Петербурге производства модели Lada Iskra. "Вообще-то, это внутренний вопрос "АвтоВАЗа". По крайней мере мы в соответствии с законодательством уведомили наших коллег о том, что такие решения могут быть приняты. Еще есть время, но тем не менее мы готовимся к этому, потому что рынок, к сожалению пока не проявляет достаточной активности, а гнать машины на склад, собирая их и потом теряя их потребительскую стоимость ... точно никакой экономической целесообразности нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о переходе на четырехдневную рабочую неделю. "Окончательное решение должно быть принято до конца сентября месяца", - уточнил Соколов. "АвтоВАЗ" в июле сообщал, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти. Тогда автоконцерн связывал возможность выхода на неполную рабочую неделю с неблагоприятными тенденциями на российском автомобильном рынке. Среди таких тенденций в "АвтоВАЗе" называли высокую ключевую ставку и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам.
бизнес, петербург, максим соколов, lada vision 4x4, автоваз
Экономика, Бизнес, Петербург, Максим Соколов, Lada Vision 4x4, АвтоВАЗ
16:59 18.09.2025
 
"АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю

Соколов: "АвтоВАЗ" планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю

© РИА Новости . Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкСборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти
Сборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Сборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Концерн "АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю, окончательное решение будет принято до конца сентября, сообщил президент автопроизводителя Максим Соколов.
Соколов в четверг принял участие в церемонии запуска в Петербурге производства модели Lada Iskra.
"Вообще-то, это внутренний вопрос "АвтоВАЗа". По крайней мере мы в соответствии с законодательством уведомили наших коллег о том, что такие решения могут быть приняты. Еще есть время, но тем не менее мы готовимся к этому, потому что рынок, к сожалению пока не проявляет достаточной активности, а гнать машины на склад, собирая их и потом теряя их потребительскую стоимость ... точно никакой экономической целесообразности нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
"Окончательное решение должно быть принято до конца сентября месяца", - уточнил Соколов.
"АвтоВАЗ" в июле сообщал, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти. Тогда автоконцерн связывал возможность выхода на неполную рабочую неделю с неблагоприятными тенденциями на российском автомобильном рынке. Среди таких тенденций в "АвтоВАЗе" называли высокую ключевую ставку и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам.
ЭкономикаБизнесПетербургМаксим СоколовLada Vision 4x4АвтоВАЗ
 
 
