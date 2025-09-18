https://1prime.ru/20250918/nedelya-862452924.html

"АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю

2025-09-18T16:59+0300

экономика

бизнес

петербург

максим соколов

lada vision 4x4

автоваз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Концерн "АвтоВАЗ" готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю, окончательное решение будет принято до конца сентября, сообщил президент автопроизводителя Максим Соколов. Соколов в четверг принял участие в церемонии запуска в Петербурге производства модели Lada Iskra. "Вообще-то, это внутренний вопрос "АвтоВАЗа". По крайней мере мы в соответствии с законодательством уведомили наших коллег о том, что такие решения могут быть приняты. Еще есть время, но тем не менее мы готовимся к этому, потому что рынок, к сожалению пока не проявляет достаточной активности, а гнать машины на склад, собирая их и потом теряя их потребительскую стоимость ... точно никакой экономической целесообразности нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о переходе на четырехдневную рабочую неделю. "Окончательное решение должно быть принято до конца сентября месяца", - уточнил Соколов. "АвтоВАЗ" в июле сообщал, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти. Тогда автоконцерн связывал возможность выхода на неполную рабочую неделю с неблагоприятными тенденциями на российском автомобильном рынке. Среди таких тенденций в "АвтоВАЗе" называли высокую ключевую ставку и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

петербург

