Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто
Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах". | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:56+0300
2025-09-18T17:56+0300
россия
владимир путин
госдума
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/02/840970258_0:49:3471:2001_1920x0_80_0_0_26c9d1c2a0b87dea9c584a8fc4165728.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах". Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. "Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", - сказал Путин.
россия, владимир путин, госдума, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума, Общество
17:56 18.09.2025
 
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто

Путин поддержал предложение официально продавать красивые номера для авто

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильное движение
Автомобильное движение - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Автомобильное движение. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах".
Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается.
"Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", - сказал Путин.
РОССИЯВладимир ПутинГосдумаОбщество
 
 
