Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто

2025-09-18T17:56+0300

россия

владимир путин

госдума

общество

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах". Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. "Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", - сказал Путин.

