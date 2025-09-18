https://1prime.ru/20250918/nomera-862456165.html
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто
18.09.2025, ПРАЙМ
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто
Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах".
2025-09-18T17:56+0300
2025-09-18T17:56+0300
2025-09-18T17:56+0300
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать "красивые" номера для автомобилей на "Госуслугах". Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. "Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", - сказал Путин.
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто
Путин поддержал предложение официально продавать красивые номера для авто