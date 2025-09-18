OBI просит взыскать 634 миллиона рублей с "Ингосстраха"
OBI хочет через суд взыскать с "Ингосстраха" более 634 млн рублей
Сеть гипермаркетов OBI. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Одно из юрлиц бывшей немецкой сети строительных гипермаркетов OBI – столичное ООО "Сделай своими руками" – просит арбитражный суд Москвы взыскать более 634 миллионов рублей с крупной страховой компании "Ингосстрах", говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 1 сентября, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 10 ноября.
Основания исковых требований пока не поясняются. Но, поскольку третьим лицом к делу привлечено казанское ООО "Торгово-строительная компания "Дельта Строй", спор предположительно связан с пожаром, который случился в гипермаркете OBI в Химках в 2022 году. Сотрудники именно ТСК "Дельта Строй", в том числе прораб Ильнур Шайхутдинов и сварщик Денис Сагитов, стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре и гибели человека.
Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра "Мега Химки" не пострадало. Погиб охранник гипермаркета.
Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники. В 2023 году ее активы перешли АО "Аллонж", которое СМИ связывали со структурами "Синдики". В конце апреля 2025 года по 24,99% в трех из пяти юрлицах OBI получило ООО "Гермес", официальным бенефициаром которого является предприниматель Владимир Захватошин.
В июне этого года Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что согласовала компании "Гермес" приобретение сети строительных гипермаркетов "ОБИ". Служба рассмотрела ходатайство организации о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "ОБИ Франчайзинговый Центр" и удовлетворила его, отмечалось в сообщении.