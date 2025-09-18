https://1prime.ru/20250918/obi-862424071.html

OBI просит взыскать 634 миллиона рублей с "Ингосстраха"

OBI просит взыскать 634 миллиона рублей с "Ингосстраха" - 18.09.2025, ПРАЙМ

OBI просит взыскать 634 миллиона рублей с "Ингосстраха"

Одно из юрлиц бывшей немецкой сети строительных гипермаркетов OBI – столичное ООО "Сделай своими руками" – просит арбитражный суд Москвы взыскать более 634... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T10:47+0300

2025-09-18T10:47+0300

2025-09-18T10:47+0300

бизнес

финансы

россия

химки

рф

obi

мега химки

ингосстрах

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/78/842267877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7c55cdc2c24e19bb2cb771af4b44b16.jpg

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Одно из юрлиц бывшей немецкой сети строительных гипермаркетов OBI – столичное ООО "Сделай своими руками" – просит арбитражный суд Москвы взыскать более 634 миллионов рублей с крупной страховой компании "Ингосстрах", говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 1 сентября, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 10 ноября. Основания исковых требований пока не поясняются. Но, поскольку третьим лицом к делу привлечено казанское ООО "Торгово-строительная компания "Дельта Строй", спор предположительно связан с пожаром, который случился в гипермаркете OBI в Химках в 2022 году. Сотрудники именно ТСК "Дельта Строй", в том числе прораб Ильнур Шайхутдинов и сварщик Денис Сагитов, стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре и гибели человека. Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра "Мега Химки" не пострадало. Погиб охранник гипермаркета. Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники. В 2023 году ее активы перешли АО "Аллонж", которое СМИ связывали со структурами "Синдики". В конце апреля 2025 года по 24,99% в трех из пяти юрлицах OBI получило ООО "Гермес", официальным бенефициаром которого является предприниматель Владимир Захватошин. В июне этого года Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что согласовала компании "Гермес" приобретение сети строительных гипермаркетов "ОБИ". Служба рассмотрела ходатайство организации о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "ОБИ Франчайзинговый Центр" и удовлетворила его, отмечалось в сообщении.

https://1prime.ru/20250912/sud--862182994.html

химки

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, химки, рф, obi, мега химки, ингосстрах