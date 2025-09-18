https://1prime.ru/20250918/opros-862412670.html

Опрос показал отношение россиян к курьерам на дорогах

Опрос показал отношение россиян к курьерам на дорогах - 18.09.2025, ПРАЙМ

Опрос показал отношение россиян к курьерам на дорогах

Абсолютное большинство россиян положительно или нейтрально относятся к курьерам на дорогах, при этом 13% даже не обращают на них внимания, говорится в... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T06:27+0300

2025-09-18T06:27+0300

2025-09-18T06:27+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862412670.jpg?1758166040

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян положительно или нейтрально относятся к курьерам на дорогах, при этом 13% даже не обращают на них внимания, говорится в исследовании Ozon, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В целом 87% опрошенных водителей регулярно замечают курьеров на дорогах, а остальные - не обращают на них внимания. Из тех, кто курьеров замечает, абсолютное большинство относятся к этому позитивно либо нейтрально. 8% респондентов автомобильные курьеры на дороге иногда раздражают, у 15% - вызывают опасения", - сказано в исследовании. Аналитики отметили тенденцию: женщины-водители чаще проявляют к курьерам уважение и стараются уступить им дорогу, а мужчины же чаще испытывают опасения. Лояльнее всего к курьерам на дорогах относятся молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет, в то время как респонденты 45-64 лет чаще воспринимают курьеров настороженно или с раздражением. "Молодые водители также чаще взаимодействуют с курьерами: более половины опрошенных в этой группе пропускали, помогали или благодарили их. Большинство отметили, что опыт таких взаимодействий был положительным", - уточняется в исследовании. Почти 75% курьеров считают, что другие участники дорожного движения относятся к ним нейтрально или позитивно. Самыми главными сложностями на дороге они назвали нехватку парковок и пробки, которые снижают скорость доставки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес