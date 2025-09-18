Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии призвали выдворить ядерное оружие США из страны - 18.09.2025, ПРАЙМ
Вооружения
https://1prime.ru/20250918/oruzhie-862437688.html
В Британии призвали выдворить ядерное оружие США из страны
В Британии призвали выдворить ядерное оружие США из страны - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Британии призвали выдворить ядерное оружие США из страны
Американское ядерное оружие, размещенное недавно в Великобритании, ставит ее на "передовую линию" любой ядерной конфронтации, американские боеголовки необходимо | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T13:38+0300
2025-09-18T13:38+0300
вооружения
сша
великобритания
европа
дональд трамп
дмитрий песков
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Американское ядерное оружие, размещенное недавно в Великобритании, ставит ее на "передовую линию" любой ядерной конфронтации, американские боеголовки необходимо выдворить из страны, заявила РИА Новости Софи Болт, генеральный секретарь британской организации сторонников ядерного разоружения "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND). В июле издание UK Defence Journal сообщило, что США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет. По данным источников, несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на базу ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк. Ни ВВС США, ни британские власти никак не прокомментировали состоявшееся развертывание вооружений. Британская коалиция антивоенных активистов Stop the War ("Стоп войне") ранее заявила РИА Новости, что призывает власти открыто заявить о возможном размещении американского ядерного оружия в стране. "Стало известно, что США развертывают новое ядерное оружие, то, что называется тактическим ядерным оружием, которое предназначено для использования на поле боя наряду с обычными вооружениями. Нам известно, что такие боеголовки уже размещены по всей Европе, а теперь и здесь, в Великобритании. Наше послание состоит в том, что необходимо выдворить ядерное оружие Трампа из Британии. Ядерное оружие не обеспечивает нам безопасности. Они поставили нас на передовую линию ядерной конфронтации", - подчеркнула Болт. В среду в Лондоне прошел митинг против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. В марше приняли участие активисты и известная политики, а также такие антивоенные организации, как "Стоп войне" (Stop the War) и CND. Глава CND отметила важность митинга против Трампа, так как, по ее мнению, администрация американского президента "представляет собой огромную угрозу для мира во всем мире" и стала "мощным двигателем гонки ядерных вооружений". По информации UK Defence Journal, американские бомбы, предположительно, были перевезены в Великобританию из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в недавно построенное безопасное хранилище. Американское ядерное оружие размещалось на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся последний известный его вывоз, связанный с сокращением вооружений в Европе. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности европейскому континенту. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). В апреле 2024 года в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.
сша
великобритания
европа
сша, великобритания, европа, дональд трамп, дмитрий песков, нато, в мире
Вооружения, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
13:38 18.09.2025
 
В Британии призвали выдворить ядерное оружие США из страны

Глава антиядерного движения Болт призвала выдворить ядерное оружие США из Британии

© fotolia.com / hilaryriversФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / hilaryrivers
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Американское ядерное оружие, размещенное недавно в Великобритании, ставит ее на "передовую линию" любой ядерной конфронтации, американские боеголовки необходимо выдворить из страны, заявила РИА Новости Софи Болт, генеральный секретарь британской организации сторонников ядерного разоружения "Кампания за ядерное разоружение" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND).
В июле издание UK Defence Journal сообщило, что США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет. По данным источников, несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на базу ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк. Ни ВВС США, ни британские власти никак не прокомментировали состоявшееся развертывание вооружений. Британская коалиция антивоенных активистов Stop the War ("Стоп войне") ранее заявила РИА Новости, что призывает власти открыто заявить о возможном размещении американского ядерного оружия в стране.
"Стало известно, что США развертывают новое ядерное оружие, то, что называется тактическим ядерным оружием, которое предназначено для использования на поле боя наряду с обычными вооружениями. Нам известно, что такие боеголовки уже размещены по всей Европе, а теперь и здесь, в Великобритании. Наше послание состоит в том, что необходимо выдворить ядерное оружие Трампа из Британии. Ядерное оружие не обеспечивает нам безопасности. Они поставили нас на передовую линию ядерной конфронтации", - подчеркнула Болт.
В среду в Лондоне прошел митинг против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. В марше приняли участие активисты и известная политики, а также такие антивоенные организации, как "Стоп войне" (Stop the War) и CND.
Глава CND отметила важность митинга против Трампа, так как, по ее мнению, администрация американского президента "представляет собой огромную угрозу для мира во всем мире" и стала "мощным двигателем гонки ядерных вооружений".
По информации UK Defence Journal, американские бомбы, предположительно, были перевезены в Великобританию из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в недавно построенное безопасное хранилище. Американское ядерное оружие размещалось на базе Лейкенхит во времена холодной войны. В 2008 году состоялся последний известный его вывоз, связанный с сокращением вооружений в Европе.
В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности европейскому континенту.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).
В апреле 2024 года в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции без каких-либо официальных заявлений.
06:07
 
ВооруженияСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
