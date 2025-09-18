Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основатель La Escondida рассказал, что больше всего нравится россиянам - 18.09.2025, ПРАЙМ
Основатель La Escondida рассказал, что больше всего нравится россиянам
Основатель La Escondida рассказал, что больше всего нравится россиянам - 18.09.2025, ПРАЙМ
Основатель La Escondida рассказал, что больше всего нравится россиянам
Основатель компании La Escondida, специализирующейся на производстве спиртных напитков премиум-класса из агавы и дазилириона, Дарио Санабрия рассказал РИА... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T03:35+0300
2025-09-18T03:35+0300
бизнес
россия
москва
рф
мексика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862410934.jpg?1758155729
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ, Олег Краев. Основатель компании La Escondida, специализирующейся на производстве спиртных напитков премиум-класса из агавы и дазилириона, Дарио Санабрия рассказал РИА Новости, что среди поставляемой им в РФ продукции текила и мескаль наиболее любимы россиянами. "Говоря о том, что больше нравится российскому потребителю из тех трех напитков, которые делаю я, то это текила и мескаль. Сотол пока остается нишевым продуктом", - сообщил он на полях отраслевой выставки bar hub EXPO. Санабрия отметил, что в свое время был одним из первых, кто привез в Россию мескаль. Он признался, что испытывает теплые чувства к России, ставшей вторым зарубежным рынком, куда он начал поставлять свои товары, а также благодарность к российской аудитории, которая с интересом отнеслась к его продукции. Он также указал на то, что, с его точки зрения, российская публика жаждет новых впечатлений и демонстрирует открытость к знакомству с культурами других стран. "Опыт в России оказался чрезвычайно интересным. В первую очередь потому, я полагаю, что российский потребитель жаждет попробовать новые продукты и познакомиться с новой культурой", - поделился Санабрия. Рассказывая о своих впечатлениях от работы на российском рынке, он заявил, что российский потребитель продукции La Escondida "достаточно утонченный", любит алкогольные коктейли, интересуется микологией, способен оценить структуру напитка, а также распробовать букет ароматов, как это принято, например, при потреблении текилы в Мексике. Собеседник агентства также сообщил, что его продукцию можно найти по всей России. Он упомянул, что успел поездить по стране и выступить с семинарами в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов, а также поделился эмоциями от взаимодействия с представителями российских регионов. "Меня впечатлило, что в регионах люди сначала на меня смотрели, не улыбались, но, когда я заканчивал свое выступление, начинали широко улыбаться и демонстрировали интерес к моей продукции… Любопытство я ощущал по всей стране", - поделился собеседник агентства, признавшись, что в Москве, где люди имеют больше контакта с разными культурами, такой интерес есть не всегда. Выставка bar hub EXPO проходит с 16 по 18 сентября в Москве.
москва
рф
мексика
бизнес, россия, москва, рф, мексика
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, МЕКСИКА
03:35 18.09.2025
 
Основатель La Escondida рассказал, что больше всего нравится россиянам

Основатель La Escondida Санабрия: россияне предпочитают текилу и мескаль

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ, Олег Краев. Основатель компании La Escondida, специализирующейся на производстве спиртных напитков премиум-класса из агавы и дазилириона, Дарио Санабрия рассказал РИА Новости, что среди поставляемой им в РФ продукции текила и мескаль наиболее любимы россиянами.
"Говоря о том, что больше нравится российскому потребителю из тех трех напитков, которые делаю я, то это текила и мескаль. Сотол пока остается нишевым продуктом", - сообщил он на полях отраслевой выставки bar hub EXPO.
Санабрия отметил, что в свое время был одним из первых, кто привез в Россию мескаль. Он признался, что испытывает теплые чувства к России, ставшей вторым зарубежным рынком, куда он начал поставлять свои товары, а также благодарность к российской аудитории, которая с интересом отнеслась к его продукции.
Он также указал на то, что, с его точки зрения, российская публика жаждет новых впечатлений и демонстрирует открытость к знакомству с культурами других стран.
"Опыт в России оказался чрезвычайно интересным. В первую очередь потому, я полагаю, что российский потребитель жаждет попробовать новые продукты и познакомиться с новой культурой", - поделился Санабрия.
Рассказывая о своих впечатлениях от работы на российском рынке, он заявил, что российский потребитель продукции La Escondida "достаточно утонченный", любит алкогольные коктейли, интересуется микологией, способен оценить структуру напитка, а также распробовать букет ароматов, как это принято, например, при потреблении текилы в Мексике.
Собеседник агентства также сообщил, что его продукцию можно найти по всей России. Он упомянул, что успел поездить по стране и выступить с семинарами в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов, а также поделился эмоциями от взаимодействия с представителями российских регионов.
"Меня впечатлило, что в регионах люди сначала на меня смотрели, не улыбались, но, когда я заканчивал свое выступление, начинали широко улыбаться и демонстрировали интерес к моей продукции… Любопытство я ощущал по всей стране", - поделился собеседник агентства, признавшись, что в Москве, где люди имеют больше контакта с разными культурами, такой интерес есть не всегда.
Выставка bar hub EXPO проходит с 16 по 18 сентября в Москве.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФМЕКСИКА
 
 
