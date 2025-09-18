https://1prime.ru/20250918/otkaz-862437325.html
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива - 18.09.2025, ПРАЙМ
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива
В Еврокомиссии заявили, что поддерживают полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки", заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Каиса... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T13:31+0300
2025-09-18T13:31+0300
2025-09-18T13:32+0300
энергетика
газ
брюссель
италия
сша
марио драги
ек
ес
ецб
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. В Еврокомиссии заявили, что поддерживают полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки", заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Каиса Итконен. "Мы всегда говорили – чем быстрее, тем лучше… В настоящее время мы имеем ориентиры по краткосрочным договорам – к 2027 году и по долгосрочным – к январю 2028 года. Но мы всегда говорим: чем скорее, тем лучше", - заявила она. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20250918/krizis-862424401.html
брюссель
италия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, брюссель, италия, сша, марио драги, ек, ес, ецб, в мире
Энергетика, Газ, Брюссель, ИТАЛИЯ, США, Марио Драги, ЕК, ЕС, ЕЦБ, В мире