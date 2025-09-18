Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13:31 18.09.2025 (обновлено: 13:32 18.09.2025)
 
В ЕК поддержали полный отказ от российского топлива

Итконен: в ЕК поддержали полный отказ от российского газа как можно скорее

ЕК. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. В Еврокомиссии заявили, что поддерживают полный отказ от российского топлива "в кратчайшие сроки", заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Каиса Итконен.
"Мы всегда говорили – чем быстрее, тем лучше… В настоящее время мы имеем ориентиры по краткосрочным договорам – к 2027 году и по долгосрочным – к январю 2028 года. Но мы всегда говорим: чем скорее, тем лучше", - заявила она.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
ЕС столкнулся с большим кризисом, пишет Bloomberg
10:52
 
