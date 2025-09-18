Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
2025-09-18T09:59+0300
2025-09-18T09:59+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломатов. "В среду Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций либо в пятницу, либо в понедельник", - говорится в публикации. Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕК, как ожидалось, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
09:59 18.09.2025
 
СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций

Politico: ЕС представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
"В среду Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций либо в пятницу, либо в понедельник", - говорится в публикации.
Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕК, как ожидалось, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России
