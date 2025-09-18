https://1prime.ru/20250918/paket-862420262.html

СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций

СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций

2025-09-18T09:59+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломатов. "В среду Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций либо в пятницу, либо в понедельник", - говорится в публикации. Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕК, как ожидалось, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

