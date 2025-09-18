https://1prime.ru/20250918/paket-862420262.html
СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций - 18.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломатов. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T09:59+0300
2025-09-18T09:59+0300
2025-09-18T09:59+0300
экономика
мировая экономика
запад
рф
москва
владимир путин
ес
politico
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Евросоюз представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября, утверждает издание Politico со ссылкой на дипломатов. "В среду Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций либо в пятницу, либо в понедельник", - говорится в публикации. Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕК, как ожидалось, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду 17 сентября. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250917/peskov-862384760.html
запад
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, рф, москва, владимир путин, ес, politico, ек
Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС, Politico, ЕК
СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
Politico: ЕС представит 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября