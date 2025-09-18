Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий - 18.09.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий - 18.09.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести... | 18.09.2025, ПРАЙМ
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. "Кроме индексации пенсий, которая проводится раз в год, может, рассмотреть возможность ежеквартально индексировать. Потому что не успевают: проиндексировали на год, а инфляция все съедает", - сказал Миронов на встрече лидеров думских фракций с главой государства.
россия, сергей миронов, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Владимир Путин
19:21 18.09.2025
 
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Миронов на встрече с Путиным предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий.
"Кроме индексации пенсий, которая проводится раз в год, может, рассмотреть возможность ежеквартально индексировать. Потому что не успевают: проиндексировали на год, а инфляция все съедает", - сказал Миронов на встрече лидеров думских фракций с главой государства.
