Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

2025-09-18T19:21+0300

экономика

россия

сергей миронов

владимир путин

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. "Кроме индексации пенсий, которая проводится раз в год, может, рассмотреть возможность ежеквартально индексировать. Потому что не успевают: проиндексировали на год, а инфляция все съедает", - сказал Миронов на встрече лидеров думских фракций с главой государства.

