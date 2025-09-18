https://1prime.ru/20250918/pensiya-862397969.html

Юрист объяснила, какой будет пенсия, если человек ни дня не работал

Юрист объяснила, какой будет пенсия, если человек ни дня не работал

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Если человек не работал ни дня, он получит не страховую, а социальную пенсию. Она назначается позже и значительно ниже, но полностью отказать в соцобеспечении человеку не имеют права, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.Под социальной пенсией подразумевается выплата из государственного бюджета для нетрудоспособных граждан, которые не имеют права на страховую (трудовую) пенсию, из-за недостатка стажа или баллов ( ФЗ от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации").Право на нее имеют следующие нетрудоспособные граждане:"Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей", - отметила юрист.Однако по закону общая сумма материального обеспечения пенсионера не может быть ниже ПМП, поэтому устанавливается федеральная или региональная социальная доплата до этого уровня. Таким образом, фактически выплачиваемая сумма будет равна величине прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе.Полный отказ в выплатах лицу, достигшему 70/65 лет и не имеющему права на страховую пенсию невозможен, если человек является гражданином РФ и постоянно проживает на ее территории. Право на социальное обеспечение по возрасту гарантировано Конституцией РФ.В таком случае следует жаловаться в вышестоящий орган Социального фонда или в суд, заключила Безмаленко.

