Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснила, какой будет пенсия, если человек ни дня не работал - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/pensiya-862397969.html
Юрист объяснила, какой будет пенсия, если человек ни дня не работал
Юрист объяснила, какой будет пенсия, если человек ни дня не работал - 18.09.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, какой будет пенсия, если человек ни дня не работал
Если человек не работал ни дня, он получит не страховую, а социальную пенсию. Она назначается позже и значительно ниже, но полностью отказать в соцобеспечении... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T02:02+0300
2025-09-18T02:02+0300
пенсии
общество
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_0:273:3063:1996_1920x0_80_0_0_b872be889182f53c2ecbef2556948171.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Если человек не работал ни дня, он получит не страховую, а социальную пенсию. Она назначается позже и значительно ниже, но полностью отказать в соцобеспечении человеку не имеют права, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.Под социальной пенсией подразумевается выплата из государственного бюджета для нетрудоспособных граждан, которые не имеют права на страховую (трудовую) пенсию, из-за недостатка стажа или баллов ( ФЗ от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации").Право на нее имеют следующие нетрудоспособные граждане:"Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей", - отметила юрист.Однако по закону общая сумма материального обеспечения пенсионера не может быть ниже ПМП, поэтому устанавливается федеральная или региональная социальная доплата до этого уровня. Таким образом, фактически выплачиваемая сумма будет равна величине прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе.Полный отказ в выплатах лицу, достигшему 70/65 лет и не имеющему права на страховую пенсию невозможен, если человек является гражданином РФ и постоянно проживает на ее территории. Право на социальное обеспечение по возрасту гарантировано Конституцией РФ.В таком случае следует жаловаться в вышестоящий орган Социального фонда или в суд, заключила Безмаленко.
https://1prime.ru/20250908/pensiya-861654279.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_ba16e6b743d98a11fe7b2e2680a24746.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, общество , социальный фонд
Пенсии, Общество , Социальный фонд
02:02 18.09.2025
 
Юрист объяснила, какой будет пенсия, если человек ни дня не работал

Юрист Безмаленко объяснил, какой будет пенсия у неработавших граждан

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Если человек не работал ни дня, он получит не страховую, а социальную пенсию. Она назначается позже и значительно ниже, но полностью отказать в соцобеспечении человеку не имеют права, рассказала агентству "Прайм" член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
Под социальной пенсией подразумевается выплата из государственного бюджета для нетрудоспособных граждан, которые не имеют права на страховую (трудовую) пенсию, из-за недостатка стажа или баллов ( ФЗ от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации").
Право на нее имеют следующие нетрудоспособные граждане:
  • Инвалиды (включая инвалидов с детства и детей-инвалидов);
  • Дети, потерявшие одного или обоих родителей;
  • Граждане из числа малочисленных народов Севера;
  • Женщины и мужчины, достигшие возраста 70 и 65 лет соответственно (если они не накопили необходимый стаж и баллы для страховой пенсии).
"Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей", - отметила юрист.
Однако по закону общая сумма материального обеспечения пенсионера не может быть ниже ПМП, поэтому устанавливается федеральная или региональная социальная доплата до этого уровня. Таким образом, фактически выплачиваемая сумма будет равна величине прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Россиян оповестили, кому повысят пенсию в октябре
8 сентября, 02:02
Полный отказ в выплатах лицу, достигшему 70/65 лет и не имеющему права на страховую пенсию невозможен, если человек является гражданином РФ и постоянно проживает на ее территории. Право на социальное обеспечение по возрасту гарантировано Конституцией РФ.
В таком случае следует жаловаться в вышестоящий орган Социального фонда или в суд, заключила Безмаленко.
 
ПенсииОбществоСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала