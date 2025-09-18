https://1prime.ru/20250918/peskov-862435620.html

Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном повышении НДС

Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном повышении НДС

экономика

россия

рф

дмитрий песков

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о якобы обсуждаемой сейчас возможности повышения НДС со следующего года. "Это вопрос, который я переадресую в правительство. Всё-таки работа ведется там, все наработки в правительстве, поэтому здесь просьба обращаться по бюджетным делам именно в кабинет министров", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что сейчас якобы обсуждается возможность повышения НДС со следующего года.

