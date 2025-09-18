Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге сообщили о готовности к отопительному сезону - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/peterburg-862465188.html
В Петербурге сообщили о готовности к отопительному сезону
В Петербурге сообщили о готовности к отопительному сезону - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Петербурге сообщили о готовности к отопительному сезону
Санкт-Петербург полностью готов к отопительному сезону, заявил губернатор города Александр Беглов. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T19:50+0300
2025-09-18T19:50+0300
общество
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/21/840802129_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_b2f1ec650b994f79d299c7639fd6d51d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к отопительному сезону, заявил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в четверг на заседании городского правительства обсуждался вопрос о готовности инженерно-энергетического комплекса города к отопительному периоду 2025-2026 годов. "Прошлый отопительный сезон прошел в штатном режиме. Технологические нарушения устранялись в нормативное время. В предыдущие годы подготовка к новому сезону начиналась в мае. В этом году мы начали ее в апреле – с температурных испытаний. Техническая готовность к пуску тепла была обеспечена уже к 1 сентября. Сейчас, несмотря на теплую погоду, мы в любой момент готовы начать протапливание", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в межотопительный период энергетики проверили 13 теплоэлектроцентралей, 795 котельных, 387 центральных тепловых пунктов и 9,6 тысячи километров тепловых сетей. Выявили и устранили порядка тысячи дефектов, которые могли стать причиной массовых отключений горячей воды и тепла в осенне-зимний период. Подготовлены семь аварийно-спасательных формирований и 788 аварийно-ремонтных бригад, 32 передвижные блок-модульные котельные и 336 передвижных дизель-генератора. Сформированы запасы резервного топлива. "С 2022 года мы взяли высокий темп обновления тепловых сетей - каждый год полностью меняем 280 километров. Важным шагом стал выкуп в конце 2023 года акций "Теплосети Санкт-Петербурга". Это позволило нам значительно нарастить объемы реконструкции в зоне ответственности этой компании", – отметил губернатор. Сообщается, что к началу отопительного сезона завершена реконструкция тепловых сетей на улицах Кораблестроителей, Цимбалина, на территории Ржевка-Пороховые, оптимизирована зона теплоснабжения в Приморском районе. По словам губернатора, Петербург стал одним из лидеров по внедрению инновационных технологий в инженерно-энергетическом и коммунальных комплексах. Это позволяет предотвращать технологические нарушения и экономить ресурсы. Расширяется применение датчиков и тепловизионной съемки для обнаружения дефектов в сетях.
https://1prime.ru/20250907/moskva-861907314.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84080/21/840802129_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_93ff888b0943ebd1cbd10ada3afa272b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , санкт-петербург, александр беглов
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
19:50 18.09.2025
 
В Петербурге сообщили о готовности к отопительному сезону

Беглов: Петербург полностью готов к отопительному сезону

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБелые ночи в Санкт-Петербурге
Белые ночи в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Белые ночи в Санкт-Петербурге . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к отопительному сезону, заявил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в четверг на заседании городского правительства обсуждался вопрос о готовности инженерно-энергетического комплекса города к отопительному периоду 2025-2026 годов.
"Прошлый отопительный сезон прошел в штатном режиме. Технологические нарушения устранялись в нормативное время. В предыдущие годы подготовка к новому сезону начиналась в мае. В этом году мы начали ее в апреле – с температурных испытаний. Техническая готовность к пуску тепла была обеспечена уже к 1 сентября. Сейчас, несмотря на теплую погоду, мы в любой момент готовы начать протапливание", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в межотопительный период энергетики проверили 13 теплоэлектроцентралей, 795 котельных, 387 центральных тепловых пунктов и 9,6 тысячи километров тепловых сетей. Выявили и устранили порядка тысячи дефектов, которые могли стать причиной массовых отключений горячей воды и тепла в осенне-зимний период. Подготовлены семь аварийно-спасательных формирований и 788 аварийно-ремонтных бригад, 32 передвижные блок-модульные котельные и 336 передвижных дизель-генератора. Сформированы запасы резервного топлива.
"С 2022 года мы взяли высокий темп обновления тепловых сетей - каждый год полностью меняем 280 километров. Важным шагом стал выкуп в конце 2023 года акций "Теплосети Санкт-Петербурга". Это позволило нам значительно нарастить объемы реконструкции в зоне ответственности этой компании", – отметил губернатор.
Сообщается, что к началу отопительного сезона завершена реконструкция тепловых сетей на улицах Кораблестроителей, Цимбалина, на территории Ржевка-Пороховые, оптимизирована зона теплоснабжения в Приморском районе.
По словам губернатора, Петербург стал одним из лидеров по внедрению инновационных технологий в инженерно-энергетическом и коммунальных комплексах. Это позволяет предотвращать технологические нарушения и экономить ресурсы. Расширяется применение датчиков и тепловизионной съемки для обнаружения дефектов в сетях.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону
7 сентября, 10:21
 
ОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр Беглов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала