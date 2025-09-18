https://1prime.ru/20250918/peterburg-862465188.html

В Петербурге сообщили о готовности к отопительному сезону

2025-09-18T19:50+0300

общество

санкт-петербург

александр беглов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург полностью готов к отопительному сезону, заявил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в четверг на заседании городского правительства обсуждался вопрос о готовности инженерно-энергетического комплекса города к отопительному периоду 2025-2026 годов. "Прошлый отопительный сезон прошел в штатном режиме. Технологические нарушения устранялись в нормативное время. В предыдущие годы подготовка к новому сезону начиналась в мае. В этом году мы начали ее в апреле – с температурных испытаний. Техническая готовность к пуску тепла была обеспечена уже к 1 сентября. Сейчас, несмотря на теплую погоду, мы в любой момент готовы начать протапливание", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в межотопительный период энергетики проверили 13 теплоэлектроцентралей, 795 котельных, 387 центральных тепловых пунктов и 9,6 тысячи километров тепловых сетей. Выявили и устранили порядка тысячи дефектов, которые могли стать причиной массовых отключений горячей воды и тепла в осенне-зимний период. Подготовлены семь аварийно-спасательных формирований и 788 аварийно-ремонтных бригад, 32 передвижные блок-модульные котельные и 336 передвижных дизель-генератора. Сформированы запасы резервного топлива. "С 2022 года мы взяли высокий темп обновления тепловых сетей - каждый год полностью меняем 280 километров. Важным шагом стал выкуп в конце 2023 года акций "Теплосети Санкт-Петербурга". Это позволило нам значительно нарастить объемы реконструкции в зоне ответственности этой компании", – отметил губернатор. Сообщается, что к началу отопительного сезона завершена реконструкция тепловых сетей на улицах Кораблестроителей, Цимбалина, на территории Ржевка-Пороховые, оптимизирована зона теплоснабжения в Приморском районе. По словам губернатора, Петербург стал одним из лидеров по внедрению инновационных технологий в инженерно-энергетическом и коммунальных комплексах. Это позволяет предотвращать технологические нарушения и экономить ресурсы. Расширяется применение датчиков и тепловизионной съемки для обнаружения дефектов в сетях.

санкт-петербург

