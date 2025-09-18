Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, пишут СМИ - 18.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, пишут СМИ
2025-09-18T12:09+0300
2025-09-18T12:09+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. "Как и в США, либеральные и центристские политики континента слишком легко игнорируют реальные причины недовольства, что заставляет многих обращаться к правому популизму и нативизму, подпитываемым беспокойством из-за (общественного - ред.) статуса и экономических проблем, а также чувством обделенности и дезориентации на фоне масштабных социальных перемен", - говорится в публикации издания. Кроме того, Деттмер подчеркнул, что в Европе наблюдается политическая озлобленность и насилие. Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости, что случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, пишут СМИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
"Как и в США, либеральные и центристские политики континента слишком легко игнорируют реальные причины недовольства, что заставляет многих обращаться к правому популизму и нативизму, подпитываемым беспокойством из-за (общественного - ред.) статуса и экономических проблем, а также чувством обделенности и дезориентации на фоне масштабных социальных перемен", - говорится в публикации издания.
Кроме того, Деттмер подчеркнул, что в Европе наблюдается политическая озлобленность и насилие.
Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости, что случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе.
Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
СМИ узнали, когда Евросоюз представит новый пакет антироссийских санкций
