https://1prime.ru/20250918/politico-862430877.html

Политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, пишут СМИ

Политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, пишут СМИ - 18.09.2025, ПРАЙМ

Политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, пишут СМИ

Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T12:09+0300

2025-09-18T12:09+0300

2025-09-18T12:09+0300

политика

общество

мировая экономика

европа

сша

австрия

карин кнайсль

владимир зеленский

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Либеральные и центристские политики ЕС игнорируют причины общественного недовольства, что приводит к тому, что граждане обращаются к правому популизму, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. "Как и в США, либеральные и центристские политики континента слишком легко игнорируют реальные причины недовольства, что заставляет многих обращаться к правому популизму и нативизму, подпитываемым беспокойством из-за (общественного - ред.) статуса и экономических проблем, а также чувством обделенности и дезориентации на фоне масштабных социальных перемен", - говорится в публикации издания. Кроме того, Деттмер подчеркнул, что в Европе наблюдается политическая озлобленность и насилие. Ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости, что случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://1prime.ru/20250918/paket-862420262.html

европа

сша

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, европа, сша, австрия, карин кнайсль, владимир зеленский, ес, politico, спбгу