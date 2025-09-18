Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше высказались о войне с Россией - 18.09.2025
В Польше высказались о войне с Россией
Польское руководство внушает гражданам мысль о неминуемости военного столкновения с Россией, пишет Myśl Polska. | 18.09.2025, ПРАЙМ
польша
белоруссия
россия
в мире
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Польское руководство внушает гражданам мысль о неминуемости военного столкновения с Россией, пишет Myśl Polska."Правительство &lt;…&gt; лжет польскому обществу, манипулирует им с целью повышения градуса враждебности или даже ненависти по отношению к России и Белоруссии. Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с этими странами", — говорится в публикации.Издание иллюстрирует это случаем с домом в деревне Вырыки, в разрушении которого изначально обвинили российский беспилотник. Однако позднее выяснилось, что здание пострадало от ракеты, выпущенной истребителем F-16.На прошлой неделе польский премьер Дональд Туск заявил о сбитых над территорией страны "представлявших опасность" дронах. По его словам, границу воздушного пространства пересекли 19 беспилотников. При этом политик бездоказательно возложил вину на Россию.Варшава не впервые безосновательно обвиняет Москву в нарушении воздушных границ. В конце 2022 года на польской территории у границы с Украиной упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Первоначально местные власти утверждали, что речь идет о российских боеприпасах. Позже занимавший тогда пост президента Анджей Дуда признал, что вероятнее всего они принадлежат украинским вооруженным силам. Согласно заключениям специалистов, на фотографиях с места инцидента были обломки ракеты комплекса С-300, находящегося на вооружении ВСУ.
польша
белоруссия
польша, белоруссия, россия, в мире
ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, В мире
15:10 18.09.2025
 
В Польше высказались о войне с Россией

Myśl Polska: Польша убеждает население в неизбежности войны с РФ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Польское руководство внушает гражданам мысль о неминуемости военного столкновения с Россией, пишет Myśl Polska.
"Правительство <…> лжет польскому обществу, манипулирует им с целью повышения градуса враждебности или даже ненависти по отношению к России и Белоруссии. Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с этими странами", — говорится в публикации.
Издание иллюстрирует это случаем с домом в деревне Вырыки, в разрушении которого изначально обвинили российский беспилотник. Однако позднее выяснилось, что здание пострадало от ракеты, выпущенной истребителем F-16.
На прошлой неделе польский премьер Дональд Туск заявил о сбитых над территорией страны "представлявших опасность" дронах. По его словам, границу воздушного пространства пересекли 19 беспилотников. При этом политик бездоказательно возложил вину на Россию.
Варшава не впервые безосновательно обвиняет Москву в нарушении воздушных границ. В конце 2022 года на польской территории у границы с Украиной упали снаряды, что привело к гибели двух человек. Первоначально местные власти утверждали, что речь идет о российских боеприпасах. Позже занимавший тогда пост президента Анджей Дуда признал, что вероятнее всего они принадлежат украинским вооруженным силам. Согласно заключениям специалистов, на фотографиях с места инцидента были обломки ракеты комплекса С-300, находящегося на вооружении ВСУ.
ПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯРОССИЯВ мире
 
 
