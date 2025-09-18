США хотят направить доходы с пошлин на помощь фермерам
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власти США разрабатывают план по использованию доходов с пошлин для поддержки фермеров, Financial Times приводит слова министра сельского хозяйства США Брук Роллинз.
"Финансирование субсидий через "доходы от пошлин, которые сейчас поступают в США", "однозначно имеет потенциал", - говорится в статье.
Роллинз объяснила необходимость пакета помощи неудачами торговой политики Байдена, из-за которых фермеры сталкиваются с трудностями. Газета выделила среди причин сокращение Китаем закупок американских соевых бобов, который ранее покупал половину американского урожая этого продукта, и выросшие цена на удобрения и технику из-за введенных Трампом пошлин.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.