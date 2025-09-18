https://1prime.ru/20250918/posobiya-862414203.html
Соцфонд с начала года выплатил 750 тысяч пособий при рождении ребенка
18.09.2025
СИРИУС, 18 сен - ПРАЙМ. Всего 750 тысяч пособий при рождении ребенка выплатили в Социальном фонде России с начала этого года, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "С начала года мы выплатили 750 тысяч пособий", - сказал Чирков. Он уточнил, что из них 600 тысяч мам состоят в трудовых отношениях, а пособия выплачивались за счет социального страхования. Еще 150 тысяч пособий выплачено мамам, которые не работали на момент рождения ребенка. Полный текст интервью читайте в 11.00 мск на сайте ria.ru.
