Правительство Камчатки обжаловало запрет на продажу алкоголя

2025-09-18T02:53+0300
2025-09-18T02:53+0300
бизнес
экономика
общество
камчатский край
уфас
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Правительство Камчатского края подало иск в арбитражный суд о признании недействительными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по региону, касающихся ограничений на продажу алкогольной продукции. "Правительство Камчатского края направило в арбитражный суд Камчатского края исковое заявление о признании недействительными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Камчатскому краю от 4 июня 2025 года", - сообщается в пресс-релизе суда. Конфликт возник вокруг постановления правительства края № 494-П от 10 октября 2024 года, которое ввело с 1 марта 2025 года полный запрет на розничную продажу алкоголя в помещениях многоквартирных домов в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. УФАС, рассмотрев жалобы предпринимателей, признало эти меры дискриминационными, поскольку запрет не распространяется на магазины в студенческих общежитиях, пристроенных помещениях и объектах с отдельным входом со стороны подъездов. Правительство края настаивает на законности принятых мер. "Принятие оспариваемого постановления продиктовано целями защиты здоровья населения, снижения потребления алкоголя и формирования здорового образа жизни", - подчеркивается в исковом заявлении. Власти ссылаются на высокие показатели заболеваемости алкоголизмом в регионе и право устанавливать дополнительные ограничения в соответствии с федеральным законодательством. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 25 сентября 2025 года.
камчатский край
