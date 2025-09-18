Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине ответили на вопрос о преференциях для создания "Силы Сибири — 2" - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Минфине ответили на вопрос о преференциях для создания "Силы Сибири — 2"
2025-09-18T13:58+0300
2025-09-18T13:59+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин не рассматривает налоговые преференции для "Газпрома" в связи со строительством "Силы Сибири 2", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Отвечая на вопрос о рассмотрении налоговых преференций для "Газпрома" в связи с необходимостью увеличения инвестпрограммы при возможном строительстве "Силы Сибири 2", он сказал: "Нет. Бюджетных возможностей для этого на ближайшую трехлетку нет".
13:58 18.09.2025 (обновлено: 13:59 18.09.2025)
 
В Минфине ответили на вопрос о преференциях для создания "Силы Сибири — 2"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Министерство финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин не рассматривает налоговые преференции для "Газпрома" в связи со строительством "Силы Сибири 2", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Отвечая на вопрос о рассмотрении налоговых преференций для "Газпрома" в связи с необходимостью увеличения инвестпрограммы при возможном строительстве "Силы Сибири 2", он сказал: "Нет. Бюджетных возможностей для этого на ближайшую трехлетку нет".
Эксперт спрогнозировал срок запуска "Силы Сибири 2"
15 сентября, 17:29
 
