В Минфине ответили на вопрос о преференциях для создания "Силы Сибири — 2"
В Минфине ответили на вопрос о преференциях для создания "Силы Сибири — 2"
2025-09-18T13:58+0300
2025-09-18T13:58+0300
2025-09-18T13:59+0300
энергетика
газ
россия
рф
алексей сазанов
газпром
минфин
газопровод "сила сибири"
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин не рассматривает налоговые преференции для "Газпрома" в связи со строительством "Силы Сибири 2", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Отвечая на вопрос о рассмотрении налоговых преференций для "Газпрома" в связи с необходимостью увеличения инвестпрограммы при возможном строительстве "Силы Сибири 2", он сказал: "Нет. Бюджетных возможностей для этого на ближайшую трехлетку нет".
