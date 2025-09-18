https://1prime.ru/20250918/prioritet-862429619.html

Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку

Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - 18.09.2025

Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку

Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T11:55+0300

2025-09-18T11:55+0300

2025-09-18T11:55+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные цели. "Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено ... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей ... И третье - национальные цели, поставленные президентом", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о приоритетах бюджета на 2026-2028 годы.

