Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - 18.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:55+0300
2025-09-18T11:55+0300
2025-09-18T11:55+0300
экономика
финансы
антон силуанов
минфин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные цели. "Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено ... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей ... И третье - национальные цели, поставленные президентом", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о приоритетах бюджета на 2026-2028 годы.
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
