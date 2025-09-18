Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/prioritet-862429619.html
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку - 18.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:55+0300
2025-09-18T11:55+0300
экономика
финансы
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_590e16d571364636121d6aa1435215e2.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные цели. "Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено ... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей ... И третье - национальные цели, поставленные президентом", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о приоритетах бюджета на 2026-2028 годы.
https://1prime.ru/20250918/sobyanin-862427175.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/67/842506721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_316a103d6982c10698c0fa34c849c464.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, антон силуанов, минфин
Экономика, Финансы, Антон Силуанов, Минфин
11:55 18.09.2025
 
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку

Силуанов назвал оборону одним из приоритетов бюджета на 2026-2028 годы

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы: все обязательства перед гражданами и бизнесом, оборона и безопасность, национальные цели.
"Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало перед людьми, перед компаниями, перед бизнесом. Это будет выполнено ... Второе, безусловно важное, направление - это обеспечение обороны и безопасности, причем безопасности не только страны, но и людей ... И третье - национальные цели, поставленные президентом", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о приоритетах бюджета на 2026-2028 годы.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Собянин рассказал, когда веселее будет жить
11:35
 
ЭкономикаФинансыАнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала