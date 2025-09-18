Продажи новостроек в Москве за восемь месяцев сократились на 11 процентов

https://1prime.ru/20250918/prodazhi-862420791.html

2025-09-18T10:07+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-августе 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% – до 50,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за восемь месяцев зарегистрировало около 74,1 тысячи ДДУ, что почти на 17% меньше результата января-августа прошлого года. При этом в августе, как указывается в сообщении, продажи жилья в новостройках выросли относительно августа прошлого года на 31% - до 6,6 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов продажи увеличились на 3% - до 8,9 тысячи ДДУ. Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе 2025 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 85,9 тысячи.

