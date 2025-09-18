Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал, сколько средств направят на развитие нацпроектов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, сколько средств направят на развитие нацпроектов
Мишустин рассказал, сколько средств направят на развитие нацпроектов
Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T10:34+0300
2025-09-18T10:34+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025 Мишустин отметил, что началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года. "Предстоит решить сложнейшие задачи. Среди них дальнейшее повышение качества жизни наших граждан, и обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета, формирование сильной и самостоятельной промышленности. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 триллионов рублей – то есть примерно один годовой бюджет страны", - сказал Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, что средства должны быть использованы максимально эффективно при сохранении взвешенного, аккуратного подхода к управлению ими. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы - Минфин РФ и правительство Москвы. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
10:34 18.09.2025
 
Мишустин рассказал, сколько средств направят на развитие нацпроектов

Мишустин: около 40 трлн рублей направят на нацпроекты до 2030 года

Заголовок открываемого материала