https://1prime.ru/20250918/proekt-862422947.html

Мишустин рассказал, сколько средств направят на развитие нацпроектов

Мишустин рассказал, сколько средств направят на развитие нацпроектов - 18.09.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал, сколько средств направят на развитие нацпроектов

Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T10:34+0300

2025-09-18T10:34+0300

2025-09-18T10:34+0300

экономика

россия

финансы

рф

москва

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/93/841869326_0:156:2855:1762_1920x0_80_0_0_efce155caa053a4e5022f530d214e270.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов - это примерно один годовой бюджет России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025 Мишустин отметил, что началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года. "Предстоит решить сложнейшие задачи. Среди них дальнейшее повышение качества жизни наших граждан, и обеспечение технологического лидерства и финансового суверенитета, формирование сильной и самостоятельной промышленности. На реализацию этих планов выделяются значительные ресурсы. Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 триллионов рублей – то есть примерно один годовой бюджет страны", - сказал Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, что средства должны быть использованы максимально эффективно при сохранении взвешенного, аккуратного подхода к управлению ими. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы - Минфин РФ и правительство Москвы. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

https://1prime.ru/20250918/mishustin-862422626.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, москва, михаил мишустин