18.09.2025
В Госдуме рассказали, когда внесут проект бюджета
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на следующую трехлетку будет внесен в Госдуму через несколько дней, заявил на Мосфинфоруме глава бюджетного комитета Андрей Макаров. "Буквально через несколько дней проект бюджета будет внесен в Государственную думу", - сказал Макаров.
11:59 18.09.2025
 
В Госдуме рассказали, когда внесут проект бюджета

Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на следующую трехлетку будет внесен в Госдуму через несколько дней, заявил на Мосфинфоруме глава бюджетного комитета Андрей Макаров.
"Буквально через несколько дней проект бюджета будет внесен в Государственную думу", - сказал Макаров.
ЭкономикаРОССИЯРФАндрей МакаровГосдума
 
 
