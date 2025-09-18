https://1prime.ru/20250918/proekt-862429908.html
В Госдуме рассказали, когда внесут проект бюджета
2025-09-18T11:59+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на следующую трехлетку будет внесен в Госдуму через несколько дней, заявил на Мосфинфоруме глава бюджетного комитета Андрей Макаров. "Буквально через несколько дней проект бюджета будет внесен в Государственную думу", - сказал Макаров.
