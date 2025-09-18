https://1prime.ru/20250918/protest-862431596.html

Во Франции около 29 тысяч человек вышли на массовые протесты

Во Франции около 29 тысяч человек вышли на массовые протесты - 18.09.2025, ПРАЙМ

Во Франции около 29 тысяч человек вышли на массовые протесты

Около 29 тысяч человек вышли на массовые манифестации по всей Франции против мер жесткой экономии, сообщил в четверг телеканал TF1 со ссылкой на данные властей. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T12:16+0300

2025-09-18T12:16+0300

2025-09-18T12:16+0300

мировая экономика

франция

европа

франсуа байру

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862432266_0:209:1770:1205_1920x0_80_0_0_95ce04cf1f4e1dcec7972b1489135eda.jpg

ПАРИЖ, 18 сен – ПРАЙМ. Около 29 тысяч человек вышли на массовые манифестации по всей Франции против мер жесткой экономии, сообщил в четверг телеканал TF1 со ссылкой на данные властей. "Последние данные жандармерии по состоянию на 10 часов (11.00 мск – ред.) свидетельствуют о 252 разрозненных акциях, особенно на западе страны. На настоящий момент насчитывается 28,5 тысячи манифестантов", - говорится в материале. Как сообщает телеканал BFMTV, 55 человек были задержаны, семь из них - в Парижском регионе. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.

https://1prime.ru/20250914/frantsiya-862274681.html

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция, европа, франсуа байру, в мире