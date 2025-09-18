https://1prime.ru/20250918/prusikin-862416885.html

Уехавший лидер группы Little Big сохранил статус ИП в России

Уехавший лидер группы Little Big сохранил статус ИП в России - 18.09.2025, ПРАЙМ

Уехавший лидер группы Little Big сохранил статус ИП в России

Илья Прусикин* (более известный как Ильич), признанный в РФ иноагентом, певец и лидер группы Little Big, сохранил статус индивидуального предпринимателя в... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T08:54+0300

2025-09-18T08:54+0300

2025-09-18T08:54+0300

бизнес

россия

общество

рф

сша

канада

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862415765_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_d976f58dc8cfcfde637b67a25bff28c1.jpg

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Илья Прусикин* (более известный как Ильич), признанный в РФ иноагентом, певец и лидер группы Little Big, сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить СВО и распространял фейки о деятельности органов госвласти. По данным сайта группы Little Big, сейчас группа находится в США. Также на сайте указано, что в октябре и ноябре у группы будет тур по городам Америки и Канады. Вместе с тем, согласно документам, которые есть в распоряжении агентства, Прусикин* сохранил статус ИП в РФ. В конце июля в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. По закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи. В июне РИА Новости сообщало, что операции по счетам Прусикина* приостановили из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности" и в августе 2024 года из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Отрицательное сальдо тогда превышало 51 тысячу рублей. По данным сервиса "БИР-Аналитик" на 17 сентября, операции по счетам артиста все еще приостановлены, однако размер отрицательного сальдо составляет 663 рубля.* Признан в РФ иноагентом.

https://1prime.ru/20250907/shtraf-861923457.html

рф

сша

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, сша, канада, социальный фонд