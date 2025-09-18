Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с лидерами фракций Госдумы - 18.09.2025
Путин встретился с лидерами фракций Госдумы
Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
15:57 18.09.2025 (обновлено: 16:11 18.09.2025)
 
Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
"Все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей. Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность. В современных условиях это имеет непреходящее значение", - сказал он, поздравляя лидеров фракций с началом осенней сессии и прошедшими выборами.
Президент выразил уверенность, что участники СВО внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти.
"Я уже многократно говорил и знаю, что вы поддерживаете такой подход: мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей надо выдвигать на руководящие посты", - сказал он.
Кроме того, Путин на встрече обозначил один из приоритетов страны - сохранение макроэкономической стабильности. По его словам, от этого будет зависеть исполнение обязательств государства в отношении граждан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече примут участие лидер фракции "Единой России" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов и лидер фракции "Новых людей" Алексей Нечаев. После встречи Путин проведет отдельные встречи с руководителями фракций.
Во встрече президента с лидерами фракций также принимают участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума 16 сентября провела первое пленарное заседание осенней сессии, которая продлится до конца декабря. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, в законотворческом портфеле Госдумы сейчас находится 1174 законопроекта, из которых 921 - на стадии предварительного рассмотрения.
Одним из приоритетных направлений работы Госдумы является поддержка участников специальной военной операции. По словам спикера Госдумы, на эту тему сейчас на рассмотрении находятся 27 законопроектов.
Кроме того, в ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников. Основу депутатской работы в ходе осенней сессии также составит тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией. Депутаты будут работать над вопросами защиты суверенитета России, продовольственной безопасности, поддержки матерей и детей, повышения производительности труда, экологии, искусственного интеллекта.
Одним из ключевых событий осенней сессии нижней палаты парламента является рассмотрение проекта федерального бюджета РФ. Правительство РФ планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ на 2026 и плановые 2027-2028 годы до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщал Володин.
Заголовок открываемого материала