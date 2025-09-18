https://1prime.ru/20250918/putin-862450177.html

Путин заявил о сохранении исторического минимума уровня безработицы

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. "У нас всё-таки исторический минимум безработицы сохраняется, 2 с лишним, с небольшим процента", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

