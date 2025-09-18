Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о сохранении исторического минимума уровня безработицы - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о сохранении исторического минимума уровня безработицы
Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:19+0300
2025-09-18T16:23+0300
экономика
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862449215_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_3b45c160cb44b2a55187ad49235c2505.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. "У нас всё-таки исторический минимум безработицы сохраняется, 2 с лишним, с небольшим процента", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
рф
россия, общество , рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
16:19 18.09.2025 (обновлено: 16:23 18.09.2025)
 
Путин заявил о сохранении исторического минимума уровня безработицы

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
© РИА Новости . POOL
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас всё-таки исторический минимум безработицы сохраняется, 2 с лишним, с небольшим процента", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
