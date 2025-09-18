https://1prime.ru/20250918/putin-862450177.html
Путин заявил о сохранении исторического минимума уровня безработицы
Путин заявил о сохранении исторического минимума уровня безработицы - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о сохранении исторического минимума уровня безработицы
Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T16:19+0300
2025-09-18T16:19+0300
2025-09-18T16:23+0300
экономика
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862449215_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_3b45c160cb44b2a55187ad49235c2505.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Исторический минимум по уровню безработицы в РФ сохраняется, заявил президент России Владимир Путин. "У нас всё-таки исторический минимум безработицы сохраняется, 2 с лишним, с небольшим процента", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
https://1prime.ru/20250915/bezrabotitsa-862294496.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862449215_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_db37038f232e6fca3f1cc236593f7651.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
Путин заявил о сохранении исторического минимума уровня безработицы
Путин отметил сохранение исторических почти 2% уровня безработицы