Путин призвал не допустить переохлаждения экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо понимать грань, где наступит переохлаждение экономики. "Надо понимать, где эта грань, за которой наступит переохлаждение (экономики - ред.) возможное и рецессия", - сказал Путин на встрече с лидерами политических фракций в Госдуме.

