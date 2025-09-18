https://1prime.ru/20250918/putin-862452412.html
Путин призвал стремиться к созданию равных возможностей для россиян
2025-09-18T16:52+0300
экономика
россия
общество
рф
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860344406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49618fb40694c04acb22f55e6f2de39.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Равные возможности для всех россиян - то, к чему власти России должны стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания - это то, к чему все должны стремиться", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
