Путин призвал стремиться к созданию равных возможностей для россиян

2025-09-18T16:52+0300

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Равные возможности для всех россиян - то, к чему власти России должны стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. "По поводу равенства возможностей для всех граждан вне зависимости от места проживания - это то, к чему все должны стремиться", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

