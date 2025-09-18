https://1prime.ru/20250918/putin-862453293.html

Путин призвал не делать вид, что проблемы в сфере миграции нет

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

