Путин призвал не делать вид, что проблемы в сфере миграции нет
2025-09-18T17:08+0300
общество
владимир путин
россия
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.
Новости
ru-RU
