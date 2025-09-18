https://1prime.ru/20250918/putin-862453444.html

Путин назвал способ решения кадровой проблемы

общество

владимир путин

госдума

россия

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал распределение студентов медицинских вузов одним из вариантов решения кадровой проблемы. "Как решать эту проблему после окончания вуза? Давать срок какой-то? Обязательно работать по распределению или нет? Вообще, как относиться к распределению? Здесь споров много, но, в целом, это один из возможных вариантов решения проблем", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

