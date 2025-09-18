https://1prime.ru/20250918/putin-862454112.html

Путин пошутил, что создать ведомство без бюрократии не получится

18.09.2025



Ведомство не может не быть бюрократическим, отметил президент России Владимир Путин, комментируя возможность создания отдельной структуры в сфере ЖКХ.

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Ведомство не может не быть бюрократическим, отметил президент России Владимир Путин, комментируя возможность создания отдельной структуры в сфере ЖКХ. Предложение о создании отдельного ведомства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство, прозвучало во время встречи президента с руководителями парламентских фракций. Комментируя идею, глава государства отметил, что над этим можно подумать, но создавать излишнюю бюрократию не хотелось бы. "Если будет ведомство, значит будет бюрократическое. Ведомство не может не быть бюрократическим, так не получится", - отреагировал Путин с улыбкой.

