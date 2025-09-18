https://1prime.ru/20250918/putin-862454112.html
Путин пошутил, что создать ведомство без бюрократии не получится
россия
владимир путин
политика
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Ведомство не может не быть бюрократическим, отметил президент России Владимир Путин, комментируя возможность создания отдельной структуры в сфере ЖКХ. Предложение о создании отдельного ведомства, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство, прозвучало во время встречи президента с руководителями парламентских фракций. Комментируя идею, глава государства отметил, что над этим можно подумать, но создавать излишнюю бюрократию не хотелось бы. "Если будет ведомство, значит будет бюрократическое. Ведомство не может не быть бюрократическим, так не получится", - отреагировал Путин с улыбкой.
россия, владимир путин, политика
