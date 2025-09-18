https://1prime.ru/20250918/putin-862457032.html
Путин призвал разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин
Президент России Владимир Путин считает, что необходимо разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин на товары из недружественных стран. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:09+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин на товары из недружественных стран. Этот вопрос затрагивался в четверг на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. "Что касается обхода повышенных пошлин для товаров из так называемых недружественных стран, ...надо сделать тогда, с этим разобраться, согласен полностью, поработаем", - сказал Путин.
россия, мировая экономика, владимир путин
