Путин призвал разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин

2025-09-18T18:09+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо разобраться с проблемой обхода повышенных пошлин на товары из недружественных стран. Этот вопрос затрагивался в четверг на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. "Что касается обхода повышенных пошлин для товаров из так называемых недружественных стран, ...надо сделать тогда, с этим разобраться, согласен полностью, поработаем", - сказал Путин.

