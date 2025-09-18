Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал усиление контроля за тарифообразованием в регионах - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал усиление контроля за тарифообразованием в регионах
2025-09-18T20:09+0300
2025-09-18T20:09+0300
экономика
россия
общество
рф
вячеслав володин
владимир путин
госдума
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в регионах РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Владимир Владимирович поддержал предложения руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах", - сказал Володин журналистам.
россия, общество , рф, вячеслав володин, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума
20:09 18.09.2025
 
Путин поддержал усиление контроля за тарифообразованием в регионах

Володин сообщил, что Путин утвердил усиление контроля за тарифами в регионах

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в регионах РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Владимир Владимирович поддержал предложения руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах", - сказал Володин журналистам.
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
