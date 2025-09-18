https://1prime.ru/20250918/putin-862466353.html
Путин поддержал усиление контроля за тарифообразованием в регионах
Путин поддержал усиление контроля за тарифообразованием в регионах - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал усиление контроля за тарифообразованием в регионах
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в регионах РФ, заявил председатель Госдумы... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T20:09+0300
2025-09-18T20:09+0300
2025-09-18T20:09+0300
экономика
россия
общество
рф
вячеслав володин
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862449215_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_3b45c160cb44b2a55187ad49235c2505.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в регионах РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Владимир Владимирович поддержал предложения руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах", - сказал Володин журналистам.
https://1prime.ru/20250918/nalog-862455838.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862449215_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_db37038f232e6fca3f1cc236593f7651.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, вячеслав володин, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума
Путин поддержал усиление контроля за тарифообразованием в регионах
Володин сообщил, что Путин утвердил усиление контроля за тарифами в регионах