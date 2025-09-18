https://1prime.ru/20250918/putin-862472595.html
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T23:02+0300
2025-09-18T23:02+0300
2025-09-18T23:02+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
сергей миронов
дмитрий песков
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять рост цен. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с Путиным в четверг из-за показателей инфляции предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, которая сейчас проводится раз в год. "Индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было", - отреагировал глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с главами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече путина также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://1prime.ru/20250918/nomera-862456165.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, сергей миронов, дмитрий песков, единая россия, кпрф, лдпр
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Сергей Миронов, Дмитрий Песков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
Путин оценил предложение Миронова ввести ежеквартальную индексацию пенсий