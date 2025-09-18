Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/putin-862472595.html
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий - 18.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T23:02+0300
2025-09-18T23:02+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
сергей миронов
дмитрий песков
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять рост цен. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с Путиным в четверг из-за показателей инфляции предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, которая сейчас проводится раз в год. "Индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было", - отреагировал глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с главами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече путина также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://1prime.ru/20250918/nomera-862456165.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, сергей миронов, дмитрий песков, единая россия, кпрф, лдпр
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Сергей Миронов, Дмитрий Песков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
23:02 18.09.2025
 
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий

Путин оценил предложение Миронова ввести ежеквартальную индексацию пенсий

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять рост цен.
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с Путиным в четверг из-за показателей инфляции предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, которая сейчас проводится раз в год.
"Индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было", - отреагировал глава государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с главами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече путина также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Автомобильное движение - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто
Вчера, 17:56
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинСергей МироновДмитрий ПесковЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала