https://1prime.ru/20250918/putin-862472595.html

Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий

Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий - 18.09.2025, ПРАЙМ

Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T23:02+0300

2025-09-18T23:02+0300

2025-09-18T23:02+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

сергей миронов

дмитрий песков

единая россия

кпрф

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять рост цен. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с Путиным в четверг из-за показателей инфляции предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, которая сейчас проводится раз в год. "Индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было", - отреагировал глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с главами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече путина также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://1prime.ru/20250918/nomera-862456165.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, сергей миронов, дмитрий песков, единая россия, кпрф, лдпр