В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов Nordwind

2025-09-18T09:07+0300

бизнес

волгоград

калининград

сочи

nordwind

росавиация

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Семь рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за ограничений на выполнение полетов в аэропорту Волгограда, сообщил перевозчик. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Волгограда, сообщал в ночь на четверг официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В настоящее время ограничения сняты. "В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Волгоград задерживается выполнение рейсов", - говорится в Telegram-канале Nordwind. Так, список задержанных рейсов составляют: Волгоград - Калининград от 17 сентября, четыре рейса на 18 сентября - Калининград - Киров и Киров - Калининград, а также Калининград - Саратов и Саратов - Калининград. Также задерживается выполнение двух рейсов на 19 сентября: это Калининград - Волгоград и Волгоград - Сочи. "Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания рекомендует внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов", - добавили в Nordwind.

