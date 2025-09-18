Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов Nordwind - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/reys-862417818.html
В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов Nordwind
В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов Nordwind - 18.09.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов Nordwind
Семь рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за ограничений на выполнение полетов в аэропорту Волгограда, сообщил перевозчик. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T09:07+0300
2025-09-18T09:07+0300
бизнес
волгоград
калининград
сочи
nordwind
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861735045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc414b8c492f4d615a07933352c4e57c.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Семь рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за ограничений на выполнение полетов в аэропорту Волгограда, сообщил перевозчик. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Волгограда, сообщал в ночь на четверг официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В настоящее время ограничения сняты. "В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Волгоград задерживается выполнение рейсов", - говорится в Telegram-канале Nordwind. Так, список задержанных рейсов составляют: Волгоград - Калининград от 17 сентября, четыре рейса на 18 сентября - Калининград - Киров и Киров - Калининград, а также Калининград - Саратов и Саратов - Калининград. Также задерживается выполнение двух рейсов на 19 сентября: это Калининград - Волгоград и Волгоград - Сочи. "Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания рекомендует внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов", - добавили в Nordwind.
https://1prime.ru/20250917/reys-862400556.html
волгоград
калининград
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861735045_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_250b7ae96449af2b32c735f569896990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, волгоград, калининград, сочи, nordwind, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, КАЛИНИНГРАД, СОЧИ, Nordwind, Росавиация
09:07 18.09.2025
 
В аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов Nordwind

Из-за ограничений в аэропорту Волгограда задерживаются семь рейсов Nordwind

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Семь рейсов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются из-за ограничений на выполнение полетов в аэропорту Волгограда, сообщил перевозчик.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Волгограда, сообщал в ночь на четверг официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В настоящее время ограничения сняты.
"В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Волгоград задерживается выполнение рейсов", - говорится в Telegram-канале Nordwind.
Так, список задержанных рейсов составляют: Волгоград - Калининград от 17 сентября, четыре рейса на 18 сентября - Калининград - Киров и Киров - Калининград, а также Калининград - Саратов и Саратов - Калининград.
Также задерживается выполнение двух рейсов на 19 сентября: это Калининград - Волгоград и Волгоград - Сочи.
"Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания рекомендует внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов", - добавили в Nordwind.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Первый после перерыва рейс из Краснодара приземлился в Стамбуле
Вчера, 18:44
 
БизнесВОЛГОГРАДКАЛИНИНГРАДСОЧИNordwindРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала