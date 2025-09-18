https://1prime.ru/20250918/rogov-862444582.html

Рогов рассказал, как украинцы называют Зеленского

Рогов рассказал, как украинцы называют Зеленского - 18.09.2025, ПРАЙМ

Рогов рассказал, как украинцы называют Зеленского

Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T15:00+0300

2025-09-18T15:00+0300

2025-09-18T15:00+0300

общество

украина

рф

владимир зеленский

владимир рогов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленского все чаще среди украинцев стали называть "графом Дякулой", с одной стороны проводя аналогию с кровожадным вампиром, который упивается кровью собственного народа, а с другой - высмеивая его привычку постоянно говорить лидерам западных стран "дякую", что в переводе на русский означает "спасибо", - сказал Рогов. По его словам, на практике выходит, что Зеленский постоянно благодарит глав западных стран, что они поставляют на Украину оружие и разжигают военный конфликт, в котором гибнут многие тысячи украинцев. "Зеленский "дякует" Западу за смерти украинцев. Потому сравнение его с упырем вполне уместно", - сказал Рогов.

https://1prime.ru/20250918/zelenskiy-862438333.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, рф, владимир зеленский, владимир рогов