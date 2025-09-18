Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рогов рассказал, как украинцы называют Зеленского - 18.09.2025
Рогов рассказал, как украинцы называют Зеленского
общество
украина
рф
владимир зеленский
владимир рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленского все чаще среди украинцев стали называть "графом Дякулой", с одной стороны проводя аналогию с кровожадным вампиром, который упивается кровью собственного народа, а с другой - высмеивая его привычку постоянно говорить лидерам западных стран "дякую", что в переводе на русский означает "спасибо", - сказал Рогов. По его словам, на практике выходит, что Зеленский постоянно благодарит глав западных стран, что они поставляют на Украину оружие и разжигают военный конфликт, в котором гибнут многие тысячи украинцев. "Зеленский "дякует" Западу за смерти украинцев. Потому сравнение его с упырем вполне уместно", - сказал Рогов.
украина
рф
общество , украина, рф, владимир зеленский, владимир рогов
Общество , УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
15:00 18.09.2025
 
Рогов рассказал, как украинцы называют Зеленского

Рогов: украинцы все чаще называют Зеленского графом Дякулой

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Владимира Зеленского на Украине все чаще стали называть "графом Дякулой", проводя аналогии с кровожадным вампиром, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленского все чаще среди украинцев стали называть "графом Дякулой", с одной стороны проводя аналогию с кровожадным вампиром, который упивается кровью собственного народа, а с другой - высмеивая его привычку постоянно говорить лидерам западных стран "дякую", что в переводе на русский означает "спасибо", - сказал Рогов.
По его словам, на практике выходит, что Зеленский постоянно благодарит глав западных стран, что они поставляют на Украину оружие и разжигают военный конфликт, в котором гибнут многие тысячи украинцев.
"Зеленский "дякует" Западу за смерти украинцев. Потому сравнение его с упырем вполне уместно", - сказал Рогов.
"Никто не верил". В Раде набросились на Зеленского из-за событий в Харькове
13:48
 
Общество УКРАИНА РФ Владимир Зеленский Владимир Рогов
 
 
