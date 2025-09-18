https://1prime.ru/20250918/rossija-862410264.html

Евростат: поставки черных металлов и алюминия из России в ЕС сократились

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поставки черных металлов и алюминия из России в Евросоюз в июле этого года сократились на пятую часть по сравнению с прошлым годом, тогда как экспорт меди и титана заметно вырос, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Импорт Евросоюзом российских железа и стали по итогам июля достиг 175,4 миллиона евро - это на 23% меньше, чем год назад, и на 2% больше, чем в июне. Примерно на столько же, почти на 22% за год, сократились закупки объединением российского алюминия - до 60,6 миллиона евро. В месячном выражении снижение составило 27%. В то же время объемы поставок готовых изделий из черных металлов за год взлетели почти в 1,6 раза - до максимальных с марта этого года 799 тысяч евро. Также европейцы купили у РФ на 38% больше титана в годовом выражении и на 13% больше в месячном - на максимальные с начала года 20,2 миллиона евро. Рост произошел и в импорте союзом российской меди: за год поставки увеличились почти на 20% - до 24,5 миллиона евро. А вот в месячном выражении они просели в 1,6 раза. Еще Евросоюз за год немного нарастил импорт никеля - на 6%, до 77,7 миллиона евро. За месяц прирост оказался более заметным - 34%. По поставкам черных металлов Россия в европейском импорте заняла 9-е место, а лидерами стали Турция, Китай и Южная Корея. Среди импортеров алюминия РФ стала 13-й, а в топ-3 вошли Норвегия, Китай и Турция. Меди больше всего поставляли ДР Конго, Турция и США, а РФ оказалась на 12-м месте.

