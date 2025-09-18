https://1prime.ru/20250918/rossija-862411999.html
Россия в июле экспортировала в Казахстан золота на рекордные $76 миллионов
Россия в июле экспортировала в Казахстан золота на рекордные $76 миллионов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Россия в июле экспортировала в Казахстан золота на рекордные $76 миллионов
Россия в июле этого года экспортировала в Казахстан золота на рекордные с апреля прошлого года 76,95 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T05:17+0300
2025-09-18T05:17+0300
2025-09-18T05:17+0300
экономика
мировая экономика
россия
казахстан
италия
испания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862411999.jpg?1758161878
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия в июле этого года экспортировала в Казахстан золота на рекордные с апреля прошлого года 76,95 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
Экспорт желтого металла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в июле сразу в 1,72 раза. В середине лета Казахстан импортировал его только из России. Более весомый показатель был зафиксирован только в апреле 2024 года - 83 миллиона долларов.
При этом российские поставки серебра в годовом выражении показали отрицательную динамику - они просели почти на 20%, до 15,3 тысячи долларов.
Россия входит в тройку крупнейших экспортеров серебра в Казахстан - в июле она обеспечила 17% потребностей страны в импортном металле. На первом месте оказались Италия (43%) и Испания (30%).
казахстан
италия
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, казахстан, италия, испания
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ
Россия в июле экспортировала в Казахстан золота на рекордные $76 миллионов
Россия в июле экспортировала в Казахстан золота на рекордные $76,95 млн
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия в июле этого года экспортировала в Казахстан золота на рекордные с апреля прошлого года 76,95 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
Экспорт желтого металла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в июле сразу в 1,72 раза. В середине лета Казахстан импортировал его только из России. Более весомый показатель был зафиксирован только в апреле 2024 года - 83 миллиона долларов.
При этом российские поставки серебра в годовом выражении показали отрицательную динамику - они просели почти на 20%, до 15,3 тысячи долларов.
Россия входит в тройку крупнейших экспортеров серебра в Казахстан - в июле она обеспечила 17% потребностей страны в импортном металле. На первом месте оказались Италия (43%) и Испания (30%).