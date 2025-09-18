Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на "Вдохновение" за лето в России вырос более чем на треть - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/rossija-862413395.html
Спрос на "Вдохновение" за лето в России вырос более чем на треть
Спрос на "Вдохновение" за лето в России вырос более чем на треть - 18.09.2025, ПРАЙМ
Спрос на "Вдохновение" за лето в России вырос более чем на треть
Спрос на одну из самых известных в России плиток шоколада "про балет" "Вдохновение" за лето в России увеличился более чем на треть и настолько же снизился на... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T07:30+0300
2025-09-18T07:30+0300
бизнес
россия
"контур.маркет"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862413395.jpg?1758169844
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Спрос на одну из самых известных в России плиток шоколада "про балет" "Вдохновение" за лето в России увеличился более чем на треть и настолько же снизился на легендарную "Аленку", подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Лидером по росту спроса стал шоколад "Вдохновение", продажи которого выросли на 38%. Также на 15% выросли продажи шоколада фабрики "Красный Октябрь" под одноименным брендом", - рассказали в компании, изучив 6 миллионов чеков по всей стране. В то же время, наибольшее снижение спроса на плитки весом 75-85 граммов наблюдается у шоколадных плиток "Коркунов" - на 56%. На втором месте шоколад фабрики "Россия" с падением продаж на 44%. А снижение спроса на "Аленку" составило 37%. Шоколад "Степ" и "Воздушный" стали покупать на 25% реже, "Бабаевский" - на 24%, "Победа" - на 20%, а "Особый" - на 12%. При этом в целом спрос на российский шоколад снизился в среднем на 19%. Средняя цена на российский шоколад осталась на прежнем уровне. Однако цены на отдельные бренды изменились. Например, стоимость шоколадных плиток от "Коркунов" выросла на 41%. В июне она составляла в среднем 350 рублей, а в сентябре за 131 г придется заплатить уже 445 рублей. Сто касается цен на этот вид сладостей, то на 25% подорожал шоколад "Россия" - со 148 до 182 рублей. Также небольшой рост цен зафиксирован на шоколад "Победа", "Бабаевский" и "Воздушный" - на 4%, 2% и 2% соответственно. А вот средняя цена на то самое "Вдохновение" снизилась на 25%, на "Особый" - на 18%, на "Степ" - на 14%, "Красный Октябрь" подешевел на 13%, а "Аленка" - на 2%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, "контур.маркет"
Бизнес, РОССИЯ, "Контур.Маркет"
07:30 18.09.2025
 
Спрос на "Вдохновение" за лето в России вырос более чем на треть

Спрос на шоколад «Вдохновение» за лето в России вырос более чем на треть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Спрос на одну из самых известных в России плиток шоколада "про балет" "Вдохновение" за лето в России увеличился более чем на треть и настолько же снизился на легендарную "Аленку", подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Лидером по росту спроса стал шоколад "Вдохновение", продажи которого выросли на 38%. Также на 15% выросли продажи шоколада фабрики "Красный Октябрь" под одноименным брендом", - рассказали в компании, изучив 6 миллионов чеков по всей стране.
В то же время, наибольшее снижение спроса на плитки весом 75-85 граммов наблюдается у шоколадных плиток "Коркунов" - на 56%. На втором месте шоколад фабрики "Россия" с падением продаж на 44%. А снижение спроса на "Аленку" составило 37%.
Шоколад "Степ" и "Воздушный" стали покупать на 25% реже, "Бабаевский" - на 24%, "Победа" - на 20%, а "Особый" - на 12%.
При этом в целом спрос на российский шоколад снизился в среднем на 19%.
Средняя цена на российский шоколад осталась на прежнем уровне. Однако цены на отдельные бренды изменились. Например, стоимость шоколадных плиток от "Коркунов" выросла на 41%. В июне она составляла в среднем 350 рублей, а в сентябре за 131 г придется заплатить уже 445 рублей.
Сто касается цен на этот вид сладостей, то на 25% подорожал шоколад "Россия" - со 148 до 182 рублей. Также небольшой рост цен зафиксирован на шоколад "Победа", "Бабаевский" и "Воздушный" - на 4%, 2% и 2% соответственно.
А вот средняя цена на то самое "Вдохновение" снизилась на 25%, на "Особый" - на 18%, на "Степ" - на 14%, "Красный Октябрь" подешевел на 13%, а "Аленка" - на 2%.
 
БизнесРОССИЯ"Контур.Маркет"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала