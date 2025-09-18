https://1prime.ru/20250918/rossija-862413395.html

Спрос на "Вдохновение" за лето в России вырос более чем на треть

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Спрос на одну из самых известных в России плиток шоколада "про балет" "Вдохновение" за лето в России увеличился более чем на треть и настолько же снизился на легендарную "Аленку", подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Лидером по росту спроса стал шоколад "Вдохновение", продажи которого выросли на 38%. Также на 15% выросли продажи шоколада фабрики "Красный Октябрь" под одноименным брендом", - рассказали в компании, изучив 6 миллионов чеков по всей стране. В то же время, наибольшее снижение спроса на плитки весом 75-85 граммов наблюдается у шоколадных плиток "Коркунов" - на 56%. На втором месте шоколад фабрики "Россия" с падением продаж на 44%. А снижение спроса на "Аленку" составило 37%. Шоколад "Степ" и "Воздушный" стали покупать на 25% реже, "Бабаевский" - на 24%, "Победа" - на 20%, а "Особый" - на 12%. При этом в целом спрос на российский шоколад снизился в среднем на 19%. Средняя цена на российский шоколад осталась на прежнем уровне. Однако цены на отдельные бренды изменились. Например, стоимость шоколадных плиток от "Коркунов" выросла на 41%. В июне она составляла в среднем 350 рублей, а в сентябре за 131 г придется заплатить уже 445 рублей. Сто касается цен на этот вид сладостей, то на 25% подорожал шоколад "Россия" - со 148 до 182 рублей. Также небольшой рост цен зафиксирован на шоколад "Победа", "Бабаевский" и "Воздушный" - на 4%, 2% и 2% соответственно. А вот средняя цена на то самое "Вдохновение" снизилась на 25%, на "Особый" - на 18%, на "Степ" - на 14%, "Красный Октябрь" подешевел на 13%, а "Аленка" - на 2%.

