Россияне стали играть в лотереи чаще - 18.09.2025, ПРАЙМ
Россияне стали играть в лотереи чаще
Россияне стали играть в лотереи чаще - 18.09.2025, ПРАЙМ
Россияне стали играть в лотереи чаще
Россияне стали играть в лотереи заметно чаще - число покупок в январе-августе этого года выросло почти на четверть, но стали делать это экономнее - средний чек... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T03:17+0300
2025-09-18T03:17+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россияне стали играть в лотереи заметно чаще - число покупок в январе-августе этого года выросло почти на четверть, но стали делать это экономнее - средний чек увеличился всего на 10% - до 1741 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". "Лотереи и ставки на спорт (букмекерские услуги) - средний чек 1741 рубль, на 10% выше, чем в 2024 году. Число покупок – на 23% выше, чем в 2024 году", - подсчитали авторы исследования, изучив фискальные данные в январе-августе этого и прошлого года. В то время как в 2024 году за то же время – средний чек был на 31% выше уровня 2023 года, а число покупок – на 41% выше. Продажи обеспечивает, как правило, маркетинговая и PR-активность букмекерских компаний и организаторов лотерей, отмечают аналитики. Основными инструментами продвижения служат охватные кампании через интернет-каналы, телевидение, спонсирование мероприятий. "Россияне, по традиции, больше покупают лотереи к праздникам, дарят их в качестве подарков на дни рождения, знаковые события, а спортивные ставки делают в зависимости от дат матчей и мероприятий", - добавляют в компании.
03:17 18.09.2025
 
Россияне стали играть в лотереи чаще

Россияне стали чаще играть в лотереи

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россияне стали играть в лотереи заметно чаще - число покупок в январе-августе этого года выросло почти на четверть, но стали делать это экономнее - средний чек увеличился всего на 10% - до 1741 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
"Лотереи и ставки на спорт (букмекерские услуги) - средний чек 1741 рубль, на 10% выше, чем в 2024 году. Число покупок – на 23% выше, чем в 2024 году", - подсчитали авторы исследования, изучив фискальные данные в январе-августе этого и прошлого года.
В то время как в 2024 году за то же время – средний чек был на 31% выше уровня 2023 года, а число покупок – на 41% выше.
Продажи обеспечивает, как правило, маркетинговая и PR-активность букмекерских компаний и организаторов лотерей, отмечают аналитики. Основными инструментами продвижения служат охватные кампании через интернет-каналы, телевидение, спонсирование мероприятий.
"Россияне, по традиции, больше покупают лотереи к праздникам, дарят их в качестве подарков на дни рождения, знаковые события, а спортивные ставки делают в зависимости от дат матчей и мероприятий", - добавляют в компании.
 
