https://1prime.ru/20250918/rossiya-862459828.html

Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова

Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова - 18.09.2025, ПРАЙМ

Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова

Качество и стоимость ЖКХ в настоящее время больше всего тревожат россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T18:38+0300

2025-09-18T18:38+0300

2025-09-18T18:38+0300

россия

общество

рф

татьяна москалькова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854756_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_5b78fdc72c5efecdc7a4db99ff82c2be.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Качество и стоимость ЖКХ в настоящее время больше всего тревожат россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Качество и стоимость услуг (ЖКХ - ред.) сегодня на первом месте того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, с чем сталкиваются люди, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости", - сказала Москалькова на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что она часто получает обращения во вопросам аварийного и ветхого жилья.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, татьяна москалькова