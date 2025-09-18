Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова - 18.09.2025
Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова
Качество и стоимость ЖКХ в настоящее время больше всего тревожат россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:38+0300
2025-09-18T18:38+0300
россия
общество
рф
татьяна москалькова
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Качество и стоимость ЖКХ в настоящее время больше всего тревожат россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Качество и стоимость услуг (ЖКХ - ред.) сегодня на первом месте того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, с чем сталкиваются люди, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости", - сказала Москалькова на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что она часто получает обращения во вопросам аварийного и ветхого жилья.
18:38 18.09.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Качество и стоимость ЖКХ в настоящее время больше всего тревожат россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Качество и стоимость услуг (ЖКХ - ред.) сегодня на первом месте того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, с чем сталкиваются люди, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости", - сказала Москалькова на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что она часто получает обращения во вопросам аварийного и ветхого жилья.
 
