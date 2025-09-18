https://1prime.ru/20250918/rossiya-862459828.html
Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова
Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова - 18.09.2025, ПРАЙМ
Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова
Качество и стоимость ЖКХ в настоящее время больше всего тревожат россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:38+0300
2025-09-18T18:38+0300
2025-09-18T18:38+0300
россия
общество
рф
татьяна москалькова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854756_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_5b78fdc72c5efecdc7a4db99ff82c2be.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Качество и стоимость ЖКХ в настоящее время больше всего тревожат россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Качество и стоимость услуг (ЖКХ - ред.) сегодня на первом месте того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, с чем сталкиваются люди, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости", - сказала Москалькова на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что она часто получает обращения во вопросам аварийного и ветхого жилья.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854756_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_491ca3cd70d82993ecaa16edf8623b84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, татьяна москалькова
РОССИЯ, Общество , РФ, Татьяна Москалькова
Качество и стоимость ЖКХ больше всего тревожат россиян, считает Москалькова
Москалькова: качество и стоимость услуг ЖКХ больше всего тревожат россиян
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Качество и стоимость ЖКХ в настоящее время больше всего тревожат россиян, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Качество и стоимость услуг (ЖКХ - ред.) сегодня на первом месте того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, с чем сталкиваются люди, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости", - сказала Москалькова на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что она часто получает обращения во вопросам аварийного и ветхого жилья.