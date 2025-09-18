Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СБП интегрируют в процесс оформления таможенных услуг в России
СБП интегрируют в процесс оформления таможенных услуг в России
СБП интегрируют в процесс оформления таможенных услуг в России - 18.09.2025, ПРАЙМ
СБП интегрируют в процесс оформления таможенных услуг в России
Банк России, Национальная система платежных карт (НСПК), Федеральная таможенная служба и Федеральное казначейство договорились об интеграции цифровых платежных... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:52+0300
2025-09-18T18:52+0300
экономика
финансы
банки
россия
нспк
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/65/842016594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cce426519edbfc09620077e119a5f42c.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России, Национальная система платежных карт (НСПК), Федеральная таможенная служба и Федеральное казначейство договорились об интеграции цифровых платежных сервисов в процесс оформления таможенных услуг, в частности об организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием Системы быстрых платежей (СБП), сообщила НСПК. "Стороны договорились о внедрении и применении информационных и платежных технологий в таможенном деле, в частности организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием Системы быстрых платежей", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что такая возможность будет предусмотрена в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности на сайте ФТС России. "В дальнейшем стороны планируют проводить совместные просветительские мероприятия, направленные на информирование участников внешнеторговой деятельности об использовании национальных платежных инструментов в таможенных операциях", - говорится в сообщении.
финансы, банки, россия, нспк, фтс
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, НСПК, ФТС
18:52 18.09.2025
 
СБП интегрируют в процесс оформления таможенных услуг в России

НСПК и ФТС договорились об интеграции СБП в процесс оформления таможенных услуг в России

© РИА Новости . Александр Кряжев
СБП. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России, Национальная система платежных карт (НСПК), Федеральная таможенная служба и Федеральное казначейство договорились об интеграции цифровых платежных сервисов в процесс оформления таможенных услуг, в частности об организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием Системы быстрых платежей (СБП), сообщила НСПК.
"Стороны договорились о внедрении и применении информационных и платежных технологий в таможенном деле, в частности организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием Системы быстрых платежей", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что такая возможность будет предусмотрена в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности на сайте ФТС России.
"В дальнейшем стороны планируют проводить совместные просветительские мероприятия, направленные на информирование участников внешнеторговой деятельности об использовании национальных платежных инструментов в таможенных операциях", - говорится в сообщении.
Комитет ГД поддержал доступ Росфинмониторинга к данным систем "Мир" и СБП
Вчера, 11:09
 
