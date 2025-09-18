https://1prime.ru/20250918/rossiya-862460760.html
СБП интегрируют в процесс оформления таможенных услуг в России
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России, Национальная система платежных карт (НСПК), Федеральная таможенная служба и Федеральное казначейство договорились об интеграции цифровых платежных сервисов в процесс оформления таможенных услуг, в частности об организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием Системы быстрых платежей (СБП), сообщила НСПК. "Стороны договорились о внедрении и применении информационных и платежных технологий в таможенном деле, в частности организации перечисления таможенных платежей и пошлин с использованием Системы быстрых платежей", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что такая возможность будет предусмотрена в личном кабинете участника внешнеэкономической деятельности на сайте ФТС России. "В дальнейшем стороны планируют проводить совместные просветительские мероприятия, направленные на информирование участников внешнеторговой деятельности об использовании национальных платежных инструментов в таможенных операциях", - говорится в сообщении.
