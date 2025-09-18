Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/rossiya-862465035.html
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией - 18.09.2025, ПРАЙМ
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T19:44+0300
2025-09-18T19:44+0300
экономика
россия
бизнес
малайзия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aece109db9d243e0c4e4bdd42cca51c9.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай. "Несмотря на сложную экономическую обстановку в мире, наша двусторонняя торговля с Россией продолжает стабильно расти, пока спектр товаров расширяется", - сказал дипломат, выступая на торжественном мероприятии по случаю национального Дня Малайзии в Москве. Он добавил, что Малайзия считает Россию важным источником технологий в космической сфере, отрасли ИИ и других.
https://1prime.ru/20250910/kirgiziya-862079444.html
малайзия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1109e9b586e5cedfc9448abe3b609621.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, малайзия, москва
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА
19:44 18.09.2025
 
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией

Посол Лун-Лай: торговый оборот России с Малайзией продолжает расти

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай.
"Несмотря на сложную экономическую обстановку в мире, наша двусторонняя торговля с Россией продолжает стабильно расти, пока спектр товаров расширяется", - сказал дипломат, выступая на торжественном мероприятии по случаю национального Дня Малайзии в Москве.
Он добавил, что Малайзия считает Россию важным источником технологий в космической сфере, отрасли ИИ и других.
Флаг Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Россия занимает второе место в товарообороте Киргизии
10 сентября, 17:15
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМАЛАЙЗИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала