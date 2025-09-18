https://1prime.ru/20250918/rossiya-862465035.html
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией - 18.09.2025, ПРАЙМ
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T19:44+0300
2025-09-18T19:44+0300
2025-09-18T19:44+0300
экономика
россия
бизнес
малайзия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aece109db9d243e0c4e4bdd42cca51c9.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай. "Несмотря на сложную экономическую обстановку в мире, наша двусторонняя торговля с Россией продолжает стабильно расти, пока спектр товаров расширяется", - сказал дипломат, выступая на торжественном мероприятии по случаю национального Дня Малайзии в Москве. Он добавил, что Малайзия считает Россию важным источником технологий в космической сфере, отрасли ИИ и других.
https://1prime.ru/20250910/kirgiziya-862079444.html
малайзия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1109e9b586e5cedfc9448abe3b609621.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, малайзия, москва
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА
Посол Малайзии рассказал о росте товарооборота с Россией
Посол Лун-Лай: торговый оборот России с Малайзией продолжает расти