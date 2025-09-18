Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о рейсе MH17 - 18.09.2025, ПРАЙМ
Россия обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о рейсе MH17
Россия обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о рейсе MH17
россия, общество , рф, оон, боинг, икао
Происшествия, РОССИЯ, Общество , РФ, ООН, Боинг, ИКАО
21:10 18.09.2025 (обновлено: 21:15 18.09.2025)
 
Россия обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о рейсе MH17

МИД: Россия обжаловала решение ИКАО по делу о крушении рейса MH17

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия обжаловала в международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, сообщает МИД РФ.
"Восемнадцатого сентября РФ в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17. Первая в истории попытка ИКАО разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган оказалась провальной", - говорится в сообщении.
Там отметили, что вопреки требованиям резолюции Совета Безопасности ООН 2166, Совет ИКАО не посчитал нужным проводить полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы, взяв на веру весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны – Нидерландов, с опорой на подтасованные "факты", предоставленные, главным образом, еще одной заинтересованной стороной – Украиной.
Таким образом, решение Совета ИКАО обжаловано российской стороной по всем аспектам – по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры, добили в МИД России.
"Сам факт обжалования никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ИКАО по данному делу, о ничтожности которых Россия ранее заявляла", - указали в сообщении.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Заголовок открываемого материала