Россия и Йемен обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия и Йемен обсудили вопросы участия российских подрядчиков в модернизации объектов энергетической инфраструктуры страны, а также практические аспекты сотрудничества в сфере сельского хозяйства, медицины, образования, торговли и транспорта, сообщило Минэнерго РФ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин в ходе рабочего визита в Бахрейн провел встречу сопредседателей Российско-Йеменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Стороны обсудили вопросы участия российских подрядчиков в модернизации объектов энергетической инфраструктуры страны, а также практические аспекты сотрудничества в сфере сельского хозяйства, медицины, образования, торговли и транспорта", - говорится в сообщении. В завершение беседы йеменская делегация была приглашена принять участие в работе "Российской энергетической недели" (РЭН-2025), которая пройдет в Москве 15-17 октября. Также в сообщении Минэнерго РФ указывается, что в ходе рабочего визита в Бахрейн Маршавин провел переговоры с членами кабинета министров и представителями бизнес-сообщества этой страны, стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики. Замминистра также принял участие в работе Ближневосточной нефтегазовой конференции MESO GEO, где провел ряд двусторонних встреч с руководством Bapco Energies и других ведущих энергетических компаний стран Персидского залива. "Условились о продолжении контактов российских предприятий и научных центров с ближневосточными коллегами на площадке РЭН и других форумов", - добавило Минэнерго.
