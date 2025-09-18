https://1prime.ru/20250918/rubl-862446887.html

В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле

В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле - 18.09.2025, ПРАЙМ

В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле

Использование цифрового рубля добровольно и у него нет срока годности, сообщила на сессии Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T15:31+0300

2025-09-18T15:31+0300

2025-09-18T15:31+0300

экономика

финансы

банки

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118070_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_19201bd11147a2791e2f18a6829f4a91.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Использование цифрового рубля добровольно и у него нет срока годности, сообщила на сессии Московского финансового форума зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова. "Наверное, такого количества мифов, которые есть вокруг цифрового рубля, не было никогда. Что только мы не слышали. И то, что принудительно будут всех заставлять пользоваться цифровыми рублями. Для меня был еще один такой прям очень удивительный фактор - в цифровых рублях есть срок действия. Конечно же, это не так. Никто никого ни к чему принуждать не собирается и не будет. И у цифрового рубля нет срока действия. Они такие же, как наличные и безналичные, и их сохранность гарантируется Банком России. Все операции с цифровыми рублями проходят на платформе цифрового рубля", - рассказала она. Также Кахруманова добавила, что на платформе цифрового рубля, оператором которой выступает ЦБ, уже 2,5 тысячи участников, "пока ограниченная фокус-группа". "Никто другой за человека не может ему открыть счет цифрового рубля. Если кто-то вам звонит и говорит такое, бросайте трубку, это точно мошенники. Это я вам гарантирую", - также предупредила зампред ЦБ. В заключении своего выступления Кахруманова отметила, что у Банка России совместно с коллегами в планах на следующий год не только выплаты из бюджета, но и оплата и платежи в федеральный бюджет цифровыми рублями. Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ проводит пилот с цифровыми рублями с 15 августа 2023 года. Сейчас проходит поэтапное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс: в текущем году его планируется использовать при исполнении ряда расходов федерального бюджета. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года.

https://1prime.ru/20250917/rubl-862389064.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, банк россия