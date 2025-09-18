https://1prime.ru/20250918/ryba-862425036.html
Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию
2025-09-18T11:04+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
бразилия
хабаровский край
россельхознадзор
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбной продукции в Бразилию, право экспорта получил еще один производитель - из Хабаровского края, теперь аттестованы 47 российских объектов по производству и хранению рыбных продуктов, сообщило ведомство. "Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, а также на основании инспекции стало расширение Секретариатом по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA) списка российских компаний по хранению рыбных товаров, получивших одобрение для поставок. Право экспорта получило судно МРКТ "Ерофей" ООО "Минтай ДВ" из Хабаровского края", - говорится в сообщении. Там отметили, что теперь компетентным ведомством Бразилии аттестованы 47 российских объектов по производству и хранению рыбных продуктов и ведомство продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий и судов, имеющих право экспорта в эту страну.
