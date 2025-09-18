https://1prime.ru/20250918/ryba-862425036.html

Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию

Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию - 18.09.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию

Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбной продукции в Бразилию, право экспорта получил еще один производитель - из Хабаровского края,... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T11:04+0300

2025-09-18T11:04+0300

2025-09-18T11:04+0300

экономика

сельское хозяйство

бизнес

бразилия

хабаровский край

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/83536/98/835369894_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_923f8dcede4604587dc3a9964748aa3e.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбной продукции в Бразилию, право экспорта получил еще один производитель - из Хабаровского края, теперь аттестованы 47 российских объектов по производству и хранению рыбных продуктов, сообщило ведомство. "Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, а также на основании инспекции стало расширение Секретариатом по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA) списка российских компаний по хранению рыбных товаров, получивших одобрение для поставок. Право экспорта получило судно МРКТ "Ерофей" ООО "Минтай ДВ" из Хабаровского края", - говорится в сообщении. Там отметили, что теперь компетентным ведомством Бразилии аттестованы 47 российских объектов по производству и хранению рыбных продуктов и ведомство продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий и судов, имеющих право экспорта в эту страну.

https://1prime.ru/20250905/ryba-861841875.html

бразилия

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, бразилия, хабаровский край, россельхознадзор