Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/ryba-862425036.html
Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию
Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию - 18.09.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию
Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбной продукции в Бразилию, право экспорта получил еще один производитель - из Хабаровского края,... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:04+0300
2025-09-18T11:04+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
бразилия
хабаровский край
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83536/98/835369894_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_923f8dcede4604587dc3a9964748aa3e.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбной продукции в Бразилию, право экспорта получил еще один производитель - из Хабаровского края, теперь аттестованы 47 российских объектов по производству и хранению рыбных продуктов, сообщило ведомство. "Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, а также на основании инспекции стало расширение Секретариатом по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA) списка российских компаний по хранению рыбных товаров, получивших одобрение для поставок. Право экспорта получило судно МРКТ "Ерофей" ООО "Минтай ДВ" из Хабаровского края", - говорится в сообщении. Там отметили, что теперь компетентным ведомством Бразилии аттестованы 47 российских объектов по производству и хранению рыбных продуктов и ведомство продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий и судов, имеющих право экспорта в эту страну.
https://1prime.ru/20250905/ryba-861841875.html
бразилия
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83536/98/835369894_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_aa28fdf202e7eb657cb53658620798f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, бразилия, хабаровский край, россельхознадзор
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, Хабаровский край, Россельхознадзор
11:04 18.09.2025
 
Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию

Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Бразилию до 47

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВитрина с охлажденными морепродуктами в гипермаркете "Метро"
Витрина с охлажденными морепродуктами в гипермаркете Метро - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Витрина с охлажденными морепродуктами в гипермаркете "Метро". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбной продукции в Бразилию, право экспорта получил еще один производитель - из Хабаровского края, теперь аттестованы 47 российских объектов по производству и хранению рыбных продуктов, сообщило ведомство.
"Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, а также на основании инспекции стало расширение Секретариатом по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA) списка российских компаний по хранению рыбных товаров, получивших одобрение для поставок. Право экспорта получило судно МРКТ "Ерофей" ООО "Минтай ДВ" из Хабаровского края", - говорится в сообщении.
Там отметили, что теперь компетентным ведомством Бразилии аттестованы 47 российских объектов по производству и хранению рыбных продуктов и ведомство продолжает работу по расширению перечня отечественных предприятий и судов, имеющих право экспорта в эту страну.
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Экспорт российской рыбы вырастет по итогам 2025 года
5 сентября, 12:05
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесБРАЗИЛИЯХабаровский крайРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала