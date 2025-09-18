Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен призвала ЕС завоевывать рынки электромобилей - 18.09.2025
Фон дер Ляйен призвала ЕС завоевывать рынки электромобилей
2025-09-18T12:36+0300
экономика
мировая экономика
азия
африка
латинская америка
урсула фон дер ляйен
ес
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен завоевывать рынки электромобилей в странах Азии, Африки и Латинской Америки. "Мировой рынок электромобилей процветает. В Европе продажи по сравнению с прошлым годом выросли почти на 25%. В некоторых странах Африки, Азии и Латинской Америки они выросли на 60% в 2024 году. Это хорошая новость. Но вопрос в том, кто завоюет эти новые рынки. Когда я разговариваю с людьми из стран глобального Юга, они в основном ищут одно: решения, и у Европы есть потенциал, чтобы предложить их. Мы можем стать промышленным центром, обслуживающим этот растущий спрос на решения", - сказала она, выступая на форуме в Германии.
азия
африка
латинская америка
мировая экономика, азия, африка, латинская америка, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, АЗИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
12:36 18.09.2025
 
Фон дер Ляйен призвала ЕС завоевывать рынки электромобилей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен завоевывать рынки электромобилей в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
"Мировой рынок электромобилей процветает. В Европе продажи по сравнению с прошлым годом выросли почти на 25%. В некоторых странах Африки, Азии и Латинской Америки они выросли на 60% в 2024 году. Это хорошая новость. Но вопрос в том, кто завоюет эти новые рынки. Когда я разговариваю с людьми из стран глобального Юга, они в основном ищут одно: решения, и у Европы есть потенциал, чтобы предложить их. Мы можем стать промышленным центром, обслуживающим этот растущий спрос на решения", - сказала она, выступая на форуме в Германии.
ЕС столкнулся с большим кризисом, пишет Bloomberg
ЭкономикаМировая экономикаАЗИЯАФРИКАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
