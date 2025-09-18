https://1prime.ru/20250918/rynki-862433734.html
Фон дер Ляйен призвала ЕС завоевывать рынки электромобилей
Фон дер Ляйен призвала ЕС завоевывать рынки электромобилей - 18.09.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен призвала ЕС завоевывать рынки электромобилей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен завоевывать рынки электромобилей в странах Азии, Африки и Латинской Америки. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:36+0300
2025-09-18T12:36+0300
2025-09-18T12:36+0300
экономика
мировая экономика
азия
африка
латинская америка
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860014613_0:49:3077:1779_1920x0_80_0_0_1325fbf9bf033c24af9751ed49177d4c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен завоевывать рынки электромобилей в странах Азии, Африки и Латинской Америки. "Мировой рынок электромобилей процветает. В Европе продажи по сравнению с прошлым годом выросли почти на 25%. В некоторых странах Африки, Азии и Латинской Америки они выросли на 60% в 2024 году. Это хорошая новость. Но вопрос в том, кто завоюет эти новые рынки. Когда я разговариваю с людьми из стран глобального Юга, они в основном ищут одно: решения, и у Европы есть потенциал, чтобы предложить их. Мы можем стать промышленным центром, обслуживающим этот растущий спрос на решения", - сказала она, выступая на форуме в Германии.
https://1prime.ru/20250918/krizis-862424401.html
азия
африка
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860014613_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_3a95eb53f30734a1900be36c9328e529.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, азия, африка, латинская америка, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, АЗИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Фон дер Ляйен призвала ЕС завоевывать рынки электромобилей
Фон дер Ляйен: Евросоюз должен завоевывать рынки электромобилей в Азии