Фон дер Ляйен призвала ЕС завоевывать рынки электромобилей

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен завоевывать рынки электромобилей в странах Азии, Африки и Латинской Америки. "Мировой рынок электромобилей процветает. В Европе продажи по сравнению с прошлым годом выросли почти на 25%. В некоторых странах Африки, Азии и Латинской Америки они выросли на 60% в 2024 году. Это хорошая новость. Но вопрос в том, кто завоюет эти новые рынки. Когда я разговариваю с людьми из стран глобального Юга, они в основном ищут одно: решения, и у Европы есть потенциал, чтобы предложить их. Мы можем стать промышленным центром, обслуживающим этот растущий спрос на решения", - сказала она, выступая на форуме в Германии.

