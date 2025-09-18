https://1prime.ru/20250918/rynok-862423473.html
Мишустин призвал открыть фондовый рынок для зарубежных капиталов
2025-09-18T10:41+0300
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок должен быть доступен для зарубежных капиталов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг обратился к участникам Московского финансового форума – 2025, заявил о необходимости повышать доверие к фондовому рынку. "Российский рынок должен быть доступен и для зарубежных капиталов", - подчеркнул премьер. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок должен быть доступен для зарубежных капиталов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
в четверг обратился к участникам Московского финансового форума – 2025, заявил о необходимости повышать доверие к фондовому рынку.
"Российский рынок должен быть доступен и для зарубежных капиталов", - подчеркнул премьер.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ
